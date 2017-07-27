محافظ الشرقية يوضح حقيقة وصفه لثاني الشهادة الأزهرية بـ«الإرهابي»

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أصدر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، بيانًا يوضح حقيقة ما تناولته عدد من المواقع الإلكترونية، بشأن تصريح نُسب إليه خلال تكريم أوائل الثانوية الأزهرية، عن سؤاله لأحد الأوائل: "نفسك تطلع إيه؟" فأجاب الأخير: داعية.. ليُعقب المحافظ: "يعني إرهابي".

وشدد البيان، على أن هذه التصريحات مغلوطة ولا تمس للحقيقة بصلة، موضحًا أنه تم تكريم الطالب، وعقب سؤاله عقَّب المحافظ: "ربنا يوفقك لما فيه خير البلاد والعباد والدين الإسلامي الحنيف ونشر تعاليمه السمحة ومبادئه السامية التي تحث على المودة واحترام الآخر ونبذ العنف والتطرف والإرهاب".

كما شهد اجتماع المحافظ بمسئول الأزهر بالشرقية، عقب التكريم، تعنيفًا للأخير؛ لرفضه الاجتهاد والمحاولة لفكرة توفير فرصة عمل لشاب كفيف خريج أصول دين وابن الأزهر، بأحد المعاهد الأزهرية القريبة منه، طبقاً للقانون ونظام العمالة الموسمية (أجر مقابل عمل).

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ووجه المحافظ، وقتها، رسالة شديدة اللهجة لمسئول الأزهر: "أخشى على مستقبل أبنائنا الطلاب المتفوقين والذين يريدون تصحيح مفاهيم الدين الإسلامي السمحة في جميع أنحاء العالم أن يصطدموا بمثل عقلك الجامد وأفكارك القديمة وتمسكك بالروتين والبيروقراطية في العمل أن تضيع آمالهم وتتبخر أحلامهم ويصبحوا فريسه سهلة وصيد ثمين لمروجي الأفكار الهدامة والمتطرفة التي تضر ولا تنفع وتهدد الأمن المجتمعي.. إتقوا الله في شباب مصر فهم أملها في مستقبل مشرق وغدٍ أفضل".