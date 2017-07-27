خبير عسكري: الجيش يُمشط كل شبر في سيناء خلال عملية «حق الشهيد»

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تحدث اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع سابقًا والخبير العسكري، عن إعلان المتحدث العسكري عن مقتل 40 إرهابيًا في المرحلة الرابعة لعملية «حق الشهيد» التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية، قائلاً: «الجيش المصري يقوم بتمشيط كل شبر في أرض سيناء سواء في الأماكن السكنية أو في الجبال أو في الحدائق».

وأضاف "سالم"، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على شاشة «الغد» الإخبارية، أنّ القوات المسلحة المصرية اكتشفت كميات كثيرة من المتفجرات خلال عملية حق الشهيد، في الوقت الذي استهدفت فيه أيضًا أعداد كثيرة من أعضاء الجماعات الإرهابية.

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وأوضح الخبير العسكري، أن العناصر الإرهابية تقوم بالاختفاء وسط المدنيين في سيناء، لافتًا إلى أن الأشجار والحدائق والأنفاق تُساعد الإرهابيين على الاختفاء.