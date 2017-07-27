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مؤلف «معدي الناس» يشكر عمرو دياب

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مؤلف «معدي الناس» يشكر عمرو دياب مؤلف «معدي الناس» يشكر عمرو دياب

التحرير

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أعرب الشاعر الغنائي أسامة مصطفى عن سعادته بالنجاح الذي حققته أغنية "معدي الناس" للهضبة ، والتي تم طرحها قبل يومين كأول أغنية من الألبوم الذي يحمل نفس الاسم، وينتظر طرحه كاملًا بعد أيام. 

وقال أسامة مصطفى في بيان صحفي: "سعادتي لا توصف، لاختيار الهضبة لأغنية من كلماتي لتكون اسم الألبوم وأغنيته الرئيسية"، مشيرًا إلى أن ذلك كان حلمه الذي تحقق، ونُوه قائلًا "بشكره من قلبي و بقوله حبي ليك كان دايما في محله".

وتابع أسامة قائلًا "سعادتي لا توصف برد الفعل الكبير وتفاعل الناس ودأبهم على معرفة أدق أسرار العمل"، لافتًا إلى أن ذلك يعكس ذكاء وخبرة كبيرة للهضبة في اختيار تفاصيل أي عمل فني له، لصناعة حدث.

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واستكمل قائلًا "جمهور الهضبة كبير جدا، ويقدر بالملايين في الوطن العربي، والميدل إيست وأمريكا اللاتينية، ودول أجنبية أخرى"، مشيرًا إلى أنه كلما اتسع المجال الجغرافي كل ما زاد تعدد الأذواق، وأن للهضبة رؤية بعيدة المدى على شكل المزيكا في أي أغنية يختارها.

واختتم أسامة قائلًا: إنه كان حريصا على أن تكون أغنية "معدي الناس" مختلفة عن الأغاني التي كتبها، ليكون شكلها مختلف، عن أغنية "على حبك" التي كتبها العام الماضي.

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التحرير

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