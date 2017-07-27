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مقتل 3جنود وضابط مخابرات سابق العاصمة الصومالية

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مصراوي Masrawy

مقتل 3جنود وضابط مخابرات سابق العاصمة الصومالية

11:55 م الأربعاء 26 يوليو 2017

مقتل 3جنود وضابط مخابرات سابق العاصمة الصومالية

الجيش الصومالي ارشيفية

مقديشو - (د ب أ):
لقى ثلاثة جنود حتفهم ورئيس سابق لجهاز مخابرات محافظة بنادر جنوب شرقي الصومال، حتفهم فى اشتباكات دموية بين عناصر من الجيش والوكالة الوطنية للاستخبارات والأمن، الأربعاء.

وذكرت إذاعة شبيلي الصومالية، نقلا عن مصادر ،لم يتم تسميتها، أن تبادلا لإطلاق النار اندلع عند نقطة تفتيش عسكرية عند المسرح الوطنى بالقرب من قصر الرئاسة الواقع فى احد التلال .

ونشب القتال بعدما رفض جنود عسكريون وصول موكب يقل رئيس المخابرات السابق في محافظة بنادر عيسى جيلجيل إلى الشارع الرئيسى.

وأشارت المصادر إلى أن القتال أدى إلى مقتل جيلجيل وثلاثة من حراسه الشخصيين، فيما أصيب ستة آخرون على الاقل.

وفى وقت مبكر من اليوم، اشتبكت قوات استقرار مقديشو مع مسلحين يرتدون ملابس مدنية فى مناطق منفصلة فى العاصمة، مما أدى الى جرح جندي.

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