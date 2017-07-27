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الجيش ينشر فيديو إحباط الهجوم الإرهابي على الوحدة العسكرية

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مصراوي Masrawy

الجيش ينشر إحباط الهجوم الإرهابي على الوحدة العسكرية

11:33 م الأربعاء 26 يوليو 2017

الجيش ينشر فيديو إحباط الهجوم الإرهابي على الوحدة العسكرية

كتب- مصطفى المنشاوي:

نشرت القوات المسلحة، فيديو أظهرت فيه تفاصيل إحباط محاولة اختراق وحدة عسكرية في المنطقة الشمالية وتوقيف تنفيذ عملية إرهابية فيها.

وقال المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان له، إن القوات نجحت في التعامل مع سائق سيارة دفع رباعي مفخخة ومحملة بأكثر من 1.5 طن من المواد شديدة الانفجار قبل اقتحام إحدى الوحدات العسكرية.

وأضاف المتحدث، أن قوات التأمين والحراسة قامت بالتعامل الفوري مع السيارة وبادرت بإطلاق النيران عليها مما أدى إلى تصفية سائقها الذي كان يرتدي حزامًا ناسفًا.

وتابع: "وقامت عناصر المهندسين العسكريين بالتعامل مع العربة المحملة بكميات من البراميل بها مواد شديدة الانفجار والذخائر وكميات من الأجزاء والقطع المعدنية لإنتاج أكبر كمية من الشظايا لإحداث أكبر خسائر ممكنة التي تم إبطال مفعولها".

وأكد المتحدث العسكري، على يقظة واحترافية رجال القوات المسلحة واستعدادهم الدائم للتعامل بكل حسم للتصدي لكافة محاولات الإرهابية التي تسعي للنيل من استقرار الدولة المصرية واستهداف مؤسساتها الوطنية.​

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