10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، إن بلاده سوف تبقى في الطليعة لأجل ليبيا، وأكد المستشار النمساوي، كريستيان كِرن، أن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي مستعبد، وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب يجب عليها أن تمضى قدمًا من دون قطر، وأعرب قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر عن تقديره العميق لما تبذله مصر من جهود لتفعيل المسار السياسي في ليبيا.

1- رئيس الوزراء الإيطالي: روما حاضرة وتتابع تطورات الأوضاع في ليبيا

رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، إن بلاده سوف تبقى في الطليعة لأجل ليبيا، اليوم وفي المستقبل، مضيفًا: "إيطاليا حاضرة، وتابعت وستتابع خطوة بخطوة تطورات الأوضاع في ليبيا".

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2- المستشار النمساوي: لا يمكن لتركيا الانضمام للاتحاد الأوروبي

المستشار النمساوي، كريستيان كِرن في بروكسل في 23 يونيو 2017 (أ ف ب)

أكد المستشار النمساوي، كريستيان كِرن، أن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي مستعبد حتى من الناحية الاقتصادية البحتة، مضيفًا: "لا يمكن لأوروبا أن تتقبل انضمام تركيا من الناحية الاقتصادية البحتة".

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3- ترامب: الحكومة الأمريكية لن تسمح للمتحولين جنسيًا بالخدمة في الجيش الأمريكي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 25 يوليو 2017 (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يتم السماح للمتحولين جنسيًا بالالتحاق بالجيش بأي شكل من الأشكال، وكتب على "تويتر": "الحكومة الأمريكية لن تقبل أو تسمح للمتحولين جنسيا بالخدمة بأي شكل من الأشكال في الجيش الأمريكي".

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4- قرقاش: على الدول الأربع "المضي قدما من دون قطر"

عنوان الصورة: وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في دبي في 7 يونيو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب عليها المضي قدمًا من دون قطر، مشيرًا إلى أن الدوحة "تروج لسياسات لا تنتهجها".

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5- ماكرون: قتلة الكاهن الكاثوليكي فشلوا في تقسيم فرنسا

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وزوجته بريجريت في باريس في 21 يونيو (أ ف ب)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال إحياء ذكرى الكاهن جاك هاميل، الأربعاء، أن المراهقين اللذين قتلاه ذبحًا إثر مبايعتهما تنظيم "داعش" فشلا في إحداث شرخ ديني في فرنسا.

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6-أردوغان: إزالة بوابات التفتيش الإلكتروني في محيط الأقصى غير كافية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمينًا) ووزير وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو (يسارًا) في بروكسل في 25 مايو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إزالة إسرائيل لبوابات التفتيش الإلكتروني المسيئة للمسلمين في محيط الأقصى هي "خطوة صحيحة لكنها غير كافية".

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7- حفتر: مساندة مصر لليبيا جعلنا نصمد أمام التحديات الصعبة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (وسط) وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر (يمينًا) ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج (يسارًا) في باريس الثلاثاء (أ ف ب)

أعرب قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، خلال لقائه مع وزير الخارجية سامح شكري، بباريس عن تقديره العميق لما تبذله مصر من جهود لتفعيل المسار السياسي من خلال الحل السلمي والحوار بين كافة الأطراف الليبية.

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8- روحاني : سنرد على إجراء الكونجرس الأمريكي ردًا مناسبًا بالتأكيد

الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران في 20 مايو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الجمهورية الإسلامية سترد ردا مناسبا على إجراء الكونجرس الأمريكي الجديد بالتأكيد ، منوها إلى ضرورة تعزيز البنية الدفاعية الإيرانية دون الاكتراث إلى آراء الآخرين.

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9- ميركل: نتضامن مع إيطاليا في سياسة اللجوء

المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل في برلين في 18 مايو 2017 (أ ف ب)

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تضامنها مع إيطاليا في سياسة اللجوء، وذلك قبل يوم من توجه منافسها على منصب المستشارية مارتن شولتس إلى روما.

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10- نائب وزير الخارجية الروسي: العقوبات الأمريكية تدمر فرص تعزيز العلاقات الثنائية

نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابوكوف - أرشيفية

اعتبر سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية، أن العقوبات الأمريكية الجديدة خطوة نحو تدمير احتمالات تعزيز العلاقات بين الجانبين، مضيفًا: "ما يحدث يتجاوز المنطق".

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