أخبار عاجلة

القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
للعام الثاني على التوالي.. ماجد الأشقر رئيسا لـ"الأمن العام" بالشرقية -
رئيس البرلمان العربي يشيد بقرار العاهل السعودي استضافة الحجاج القطريين -
مسؤول أممي: 25 ألف مدني محاصرين بالرقة وداعش يستخدمهم كدروع بشرية -
لماذا تفاوت الموقف الأمريكي تجاه الدول الساعية لامتلاك أسلحة نووية؟ -
الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 18 أغسطس 2017 مع ماغي فرح -
ملاعب ONsport - جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الخميس 17 أغسطس 2017 -
مياه الصرف الصحي تتسبب في كارثة ببني سويف بعد اقتحام منازل الأهالي (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. قائد المنطقة الجنوبية ومساعد وزير الداخلية يتفقدان الأكمنة الحدودية بالوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. قائد المنطقة الجنوبية ومساعد وزير الداخلية يتفقدان الأكمنة الحدودية بالوادي الجديد

11:26 م الأربعاء 26 يوليو 2017

  • عرض 8 صورة

    d420f83c20.jpg

  • عرض 8 صورة

    60e20d627b.jpg

  • عرض 8 صورة

    20e86a290f.jpg

  • عرض 8 صورة

    b0ecf24d28.jpg

  • عرض 8 صورة

    f91045e81b.jpg

  • عرض 8 صورة

    9527f8c7c6.jpg

  • عرض 8 صورة

    8dea79b6d8.jpg

  • عرض 8 صورة

    ef1447d7cf.jpg

إعادة الألبوم

الألبوم التالى

"الإسكندرية" تحتفل بعيدها القومي بإذاعة أغنية "القاهرة ونيلها".. "صور"

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

فأجأ اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، اليوم الأربعاء، الأكمنة الحدودية والنقاط الأمنية بالوادي الجديد، للاطمئنان على الحالة الأمنية ومتابعة فعاليات الأداء الأمني.

وحث مساعد وزير الداخلية، خلال الزيارة، كافة الأفراد بالأكمنة الشرطية والنقاط الأمنية، على اليقظة والحرص والتصدي بكل حزم للخارجين عن القانون.

وعلى هامش الزيارة، التقى قائد المنقطة الجنوبية ومساعد وزير الداخلية، باللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الذي قدم لهم الشكر على الجهد المبذول من جانب القوات المسلحة ووزارة الداخلية، لتحقيق الاستقرار الأمني.

وأهدى محافظ الوادي الجديد درع المحافظة لقائد المنقطة الجنوبية ومساعد مدير الأمن، تقديرًا للجهود المبذولة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الزملوط: سأحاسب المزوّرين في مسابقة توظيف الـ 300 معلم

    أخبار

  • محمود عمران مديرا لخدمة المستثمرين بالوادي الجديد

    أخبار

  • مصادر أمنية لـ "مصراوي": تدمير المعقل الرئيسي لتنظيم بيت المقدس بسيناء

    أخبار

  • الوادي الجديد تستعد للمؤتمر الشبابي المحلي الأول

    أخبار

إعلان

507a203a3b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية

القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية

رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية

رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية

للعام الثاني على التوالي.. ماجد الأشقر رئيسا لـ"الأمن العام" بالشرقية

للعام الثاني على التوالي.. ماجد الأشقر رئيسا لـ"الأمن العام" بالشرقية

رئيس البرلمان العربي يشيد بقرار العاهل السعودي استضافة الحجاج القطريين

رئيس البرلمان العربي يشيد بقرار العاهل السعودي استضافة الحجاج القطريين