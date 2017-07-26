بالصور.. قائد المنطقة الجنوبية ومساعد وزير الداخلية يتفقدان الأكمنة الحدودية بالوادي الجديد
بالصور.. قائد المنطقة الجنوبية ومساعد وزير الداخلية يتفقدان الأكمنة الحدودية بالوادي الجديد
11:26 م الأربعاء 26 يوليو 2017
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الوادي الجديد - محمد الباريسي:
فأجأ اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، اليوم الأربعاء، الأكمنة الحدودية والنقاط الأمنية بالوادي الجديد، للاطمئنان على الحالة الأمنية ومتابعة فعاليات الأداء الأمني.
وحث مساعد وزير الداخلية، خلال الزيارة، كافة الأفراد بالأكمنة الشرطية والنقاط الأمنية، على اليقظة والحرص والتصدي بكل حزم للخارجين عن القانون.
وعلى هامش الزيارة، التقى قائد المنقطة الجنوبية ومساعد وزير الداخلية، باللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الذي قدم لهم الشكر على الجهد المبذول من جانب القوات المسلحة ووزارة الداخلية، لتحقيق الاستقرار الأمني.
وأهدى محافظ الوادي الجديد درع المحافظة لقائد المنقطة الجنوبية ومساعد مدير الأمن، تقديرًا للجهود المبذولة.
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