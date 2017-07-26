مصراوي Masrawy

غدًا.. وقفة لأولياء أمور في الجيزة احتجاجًا على وقف تحويلات رياض الأطفال​ 11:17 م الأربعاء 26 يوليو 2017

ارشيفية

كتبت- ياسمين محمد:ينظم أولياء أمور طلاب مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والتجريبية، وقفة احتجاجية، غدًا الخميس، أمام محافظة الجيزة، اعتراضًا على قرار المحافظ بوقف قبول تحويلات الصف الثاني برياض الأطفال kg2 مع عدم قبول التحويلات السابقة.وتشير إحدى أولياء الأمور المتضررين من القرار، إلى أن نظام قبول الطلاب بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة "التجريبية"، يعتمد على تنسيق السن، وتقبل المدارس أعمارًا مرتفعة للأطفال للالتحاق بـ kg1، تصل إلى 5 سنوات و11 شهرًا، وذلك بسبب ارتفاع عدد الطلاب المتقدمين للالتحاق بهذه المدارس مقارنة بالمقاعد المتوفرة لهم.وإلى جانب السن يعتمد قبول الطلاب بالمدارس التجريبية، على المربع السكني للطفل، بحيث تقبل كل إدارة تعليمية الأطفال في محيطها، وتحدد سن القبول بناءً على مقارنة المقاعد المتاحة بالاعداد المتقدمة.وتضيف ولية الأمر، لمصراوي، أن الدكتور بثينة كشك مديرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة سابقًا، بعد شكاوى عديدة من أولياء أمور الطلاب الذين استبعدوا من تنسيق القبول بسبب السن، قررت اعتبار محافظة الجيزة كلها مربع سكني واحد، وطالبت أولياء الأمور بالتقديم لأبنائهم في أي إدارة تعليمية بـkg1، حتى إذا كانت بعيدة عن محل السكن، على أن يتم تحويلهم العام المقبل بعد فتح عدد من قاعات رياض الأطفال بالإدارات المختلفة بـkg2.وأكدت أن أولياء الأمور البالغ عددهم نحو 12 ألفًا، انصاعوا لطلب مديرة المديرية، وقدموا أوراق أبنائهم في مدارس عدة سواء بعيدة عن المربع السكني للطلاب، أو بمدارس لا يوجد بها مرحلة رياض أطفال "على الورق"، على أمل تحويل الطلاب في العام التالي.وتضيف أنها قدمت أوراق ابنها بالعياط، وهي البعيدة تمامًا عن محل سكنها، ودفعت المصروفات كاملة، في حين أن نجلها لم يذهب للمدرسة يومًا واحدًا بسبب بعد المسافة، على أمل أن تنفذ المديرية وعدها بنقل الطلاب إلى مرحلة kg2 العام المقبل.وبعد استجابة أولياء الأمور لمديرية التربية والتعليم العام الماضي، فتحت محافظة الجيزة تحويلات رياض الأطفال بين الإدارات بتاريخ 1 يوليو الماضي، ولكنهم فوجئوا بقرار المحافظ بتاريخ 12 يوليو الماضي بوقف التحويلات بين الإدارات.بعدها التقى أولياء الأمور سكرتير المحافظ، الذي طلب منهم تقديم شكوى، ولكنهم فوجئوا بالمحافظة تؤكد على الإدارات التعليمية وقف تحويلات رياض الأطفال.ويثير التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والتجريبية، أزمات كل عام بسبب ارتفاع عدد الأطفال الراغبين في الالتحاق برياض الأطفال، وقلة عدد المقاعد المتاحة لاستيعابهم، وارتفاع سن القبول بهذا النوع من المدارس.وعلى الرغم من توجيه وزير التربية والتعليم كل عام، بأن تقبل المحافظات الطلاب بـkg1 من سن 6 سنوات إلى يوم، حتى 5 سنوات، إلا أن المحافظات لا تستطيع الوفاء بتوجيهات الوزير بسبب الكثافة، ويحرم العديد من الأطفال فوق سن الخمس سنوات من الالتحاق بالمدارس.هذا بالإضافة إلى أنه في حالة موافقة أولياء الأمور على الانتظار والتقديم لأبنائهم بعد عام، فإن القرارات الوزارية المنظمة للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال تنص على عدم قبول أي طالب فوق سن الـ6 سنوات.أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أمس الثلاثاء، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لرياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات.وسجلت إدارة بولاق الدكرور أعلى سن للقبول بمرحلة رياض الأطفال بـ5 سنوات و 11 شهرًا، بينما جاءت إدارة منشأة القناطر عادل عبيدو في ختام القائمة بسن 5 سنوات و 6 شهور و 25 يومًا.

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