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ضبط موظفة ببريد الدقهلية استولت على 600 ألف جنيه

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مصراوي Masrawy

ضبط موظفة ببريد الدقهلية استولت على 600 ألف جنيه

11:10 م الأربعاء 26 يوليو 2017

ضبط موظفة ببريد الدقهلية استولت على 600 ألف جنيه

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، موظفة بمنطقة بريد جنوب الدقهلية، لاستيلائها على مبلغ 611 ألف جنيه من حسابات العملاء.

كانت معلومات وردت لإدارة شرطة البريد، مفادها وجود تلاعب واستيلاء على مبالغ مالية بمنطقة بريد جنوب الدقهلية.

بإجراء التحريات السرية، أكدت صحة ما ورد من معلومات، بقيام "م.إ"، 50 سنة، باختلاس مبلغ مالي 611 ألف جنيه، من حسابات التوفير لبعض العملاء محل عملها، عن طريق استخراج إيصالات سحب دون علمهم وتزوير توقيعاتهم.

وقالت التحقيقات، إنه بمواجهتها بما أسفر عنه الفحص والتحريات اعترفت بارتكابها الواقعة، وقامت بسداد 283 ألف جنيهًا وأبدت استعدادها لسداد باقي المبلغ.

بالعرض على اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

تحرر المحضر اللازم، وتم إرساله بالمذكورة لمركز شرطة السنبلاوين لقيده وعرضه على النيابة.

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مصراوي Masrawy

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