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جماهير الزمالك بعد الخروج من البطولة العربية: «شمال يمين العبوا بالناشئين»

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جماهير الزمالك بعد الخروج من البطولة العربية: «شمال يمين العبوا بالناشئين» جماهير الزمالك بعد الخروج من البطولة العربية: «شمال يمين العبوا بالناشئين»

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قامت جماهير المتواجدة في استاد الاسكندرية بتوجيه هتافات ضد لاعبي الفريق الأبيض بعد إحراز العهد اللبناني الهدف الأول له في المباراة.

وهتفت الجماهير المتواجدة في الاستاد قائلة: «شمال يمين ألعبو بالناشئين»، في رسالة لإدارة النادي بالاستغناء عن هذا الجيل من اللاعبين، الذي سبق وودع بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات واحتل المركز الثالث في مسابقة الدوري.

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وكان الزمالك قد ودع البطولة العربية بعد خسارته من فريق العهد اللبناني، بهدف نظيف في المباراة التي أقميت مساء اليوم على استاد الأسكندرية.

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