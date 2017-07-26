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«لؤي» ينفي سؤاله عن إنجازات السيسي.. وزملاؤه: «ليه كده»

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كتب - إسلام عبدالخالق

نفى الدكتور لؤي محمد عبدالله حسن توجيهه سؤالا إلى الرئيس عبدالفتاح عن إنجازاته في فترته الرئاسية، خلال فعاليات مؤتمر الشباب بالإسكندرية.

وكتب الطبيب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الأربعاء: «زملائي الأعزاء السادة الأفاضل.. نظرًا لما نُشر على المواقع الإلكترونية من انتشار سؤال للأستاذ لؤي محمد علي، من محافظة الشرقية، في فقرة اسأل الرئيس في المؤتمر الرئاسي للشباب بمكتبة الإسكندرية.. وبالرغم من وجود حرية الرأي في الأسئلة والشفافية في الرد.. إلا أنني أود أن أنوه بأن اسمي الرباعي د. لؤي محمد عبدالله حسن، وأنني لا علاقة لي بالسؤال المطروح مطلقًا».

وأبدى عدد من أصدقاء لؤي على موقع التواصل الاجتماعي امتعاضهم واستغرابهم من كلماته؛ فقال الدكتور محمود عادل: «ليه كده يا لؤي.. ده الحاجة العدلة الوحيدة في اللقاء»، فيما أضاف أحمد يحيى: «مالناش فيه.. إحنا ما صدقنا نعرف واحد مهم».

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وفي نفس الشياق، حاولنا التواصل مع الطبيب لؤي محمد عبدالله حسن إلا أنه لم يجب على هاتفه الخاص.

يُشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ردَّ على سؤال مواطن يُدعى «لؤي» من محافظة الشرقية مساء الاثنين بإحدى فعاليات لقاء مؤتمر الشباب على سؤال قال فيه صاحبه: «وعدتنا بتحسن الأوضاع خلال عامين، لكننا لم نرَ أي تحسن.. لماذا؟».

 وقال السيسي بدعابة: «يعني ما شوفتش حاجة خالص.. سنتين ومشوفتش تحسن.. طيب يا لؤي ماشي.. يعني معقول؟».

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