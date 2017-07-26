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الجيش يحبط محاولة إرهابية لتفجير وحدة عسكرية بالمنطقة الشمالية (فيديو)

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الجيش يحبط محاولة إرهابية لتفجير وحدة عسكرية بالمنطقة الشمالية (فيديو) الجيش يحبط محاولة إرهابية لتفجير وحدة عسكرية بالمنطقة الشمالية (فيديو)

التحرير

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أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، نجاح عناصر القوات المسلحة، في إحباط محاولة إرهابية لاستهداف إحدى الوحدات العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية، حيث قامت سيارة دفع رباعي مفخخة ومحملة بأكثر من 1.5 طن من المواد شديدة الانفجار بمحاولة اقتحام إحدى الوحدات، وقامت عناصر التأمين والحراسة بالتعامل الفوري مع السيارة وبادرت بإطلاق النيران عليها مما أدى إلى تصفية سائقها الذي كان يرتدي حزامًا ناسفًا.

وأضافت، «تعاملت عناصر المهندسين العسكريين، مع العربة المحملة بكميات من البراميل بها مواد شديدة الانفجار والذخائر التي تم إبطال مفعولها، وكذلك كميات من الأجزاء والقطع المعدنية لإنتاج أكبر كمية من الشظايا لإحداث اكبر خسائر ممكنة، بما يؤكد يقظة واحترافية رجال القوات المسلحة واستعدادهم الدائم للتعامل بكل حسم للتصدى لكافة المحاولات الإرهابية التى تسعى للنيل من استقرار الدولة المصرية واستهداف مؤسساتها الوطنية».

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