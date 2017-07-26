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قيادي بـ«دعم مصر» يطالب بتفعيل دور المجلس القومي لمواجهة الإرهاب

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قيادي بـ«دعم مصر» يطالب بتفعيل دور المجلس القومي لمواجهة الإرهاب قيادي بـ«دعم مصر» يطالب بتفعيل دور المجلس القومي لمواجهة الإرهاب

التحرير

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قال النائب جمال عبد العال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والقيادي بائتلاف دعم ، إن مجريات الأحداث الحالية، وما يحدث على الساحة الإقليمية والدولية تستدعي تشكيل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، الذي صدر قرار بتشكيله اليوم.

وتابع في تصريحات لـ«التحرير»: «لو واصلنا اعتمادنا في مقاومة الإرهاب علي الجانب الأمني سيكون ذلك خطأ كبيرًا، فهناك العديد من المحاور، التي يجب أن يكون لها دور بجانب الدور الأمني».

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وطالب النائب بأن يتم تفعيل دور المجلس خلال المرحلة وعدم الاكتفاء بإصدار قرار تشكيله، من خلال التواصل مع كامل المسئولين سواء في الأزهر، أو وزارات التعليم والثقافة، أو وسائل الإعلام، حتى تقوم كل الأدوار بدورها الحقيقي.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم قرارًا جمهوريًا بإنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.

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التحرير

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