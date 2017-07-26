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بروتوكل تعاون بين "مياه الأقصر" و"مصر الخير" لدعم 3600 منزل

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مصراوي Masrawy

بروتوكل تعاون بين "مياه الأقصر" و" الخير" لدعم 3600 منزل

10:26 م الأربعاء 26 يوليو 2017

الأقصر - محمد محروس:

وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، برتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي كممول ومحافظة الأقصر كداعم وراعي للبرتوكول، بهدف دعم وتوصيل المياه للقرى والمناطق المحرومة التي تعاني من عدم وجود مياه صالحة للشرب.

وتشمل المرحلة الأولي للمشروع مناطق وقرى: "كومير، حاجر كومير، ترعة ناصر، العضايمة، حاجر العضايمة، السريب، الدقيرة، وجزيرة راجح كومير"، وجميعها بمركز إسنا جنوبي الأقصر.

ويبلغ إجمالي عدد السكان المستفيدين من المشروع بقرى إسنا 50 ألف نسمة، ومن المقرر مد وتدعيم شبكات المياه إليها بواقع 70 كم، وبأقطار مختلفة، وتنفيذ 3600 وصلة منزلية ضمن هذه الخطوط.

ومن المتوقع بدء التنفيذ الفعلي للمشروع خلال الأسابيع المقبلة، وبإجمالى تكلفة 21 مليون جنية،برعاية الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، واللواء محمد يحيى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

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