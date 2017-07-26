الجيش يعلن إحباط محاولة إرهابية لاستهداف وحدة عسكرية في المنطقة الشمالية

كتب- مصطفى المنشاوي:

أحبطت القوات المسلحة، محاولة إرهابية لاستهداف أحد الوحدات العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية، بعدما تصدت لسيارة دفع رباعي محملة بالمتفجرات.

وقال المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان له، إن القوات نجحت في التعامل مع سائق سيارة دفع رباعي مفخخة ومحملة بأكثر من 1.5 طن من المواد شديدة الانفجار قبل اقتحام إحدى الوحدات العسكرية.

وأضاف المتحدث، أن قوات التأمين والحراسة قامت بالتعامل الفوري مع السيارة وبادرت بإطلاق النيران عليها مما أدى إلى تصفية سائقها الذي كان يرتدي حزامًا ناسفًا.

وتابع: "وقامت عناصر المهندسين العسكريين بالتعامل مع العربة المحملة بكميات من البراميل بها مواد شديدة الانفجار والذخائر وكميات من الأجزاء والقطع المعدنية لإنتاج أكبر كمية من الشظايا لإحداث أكبر خسائر ممكنة التي تم إبطال مفعولها".

وأكد المتحدث العسكري، على يقظة واحترافية رجال القوات المسلحة واستعدادهم الدائم للتعامل بكل حسم للتصدي لكافة محاولات الإرهابية التي تسعي للنيل من استقرار الدولة المصرية واستهداف مؤسساتها الوطنية.​