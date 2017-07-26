أخبار عاجلة

القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
للعام الثاني على التوالي.. ماجد الأشقر رئيسا لـ"الأمن العام" بالشرقية -
رئيس البرلمان العربي يشيد بقرار العاهل السعودي استضافة الحجاج القطريين -
مسؤول أممي: 25 ألف مدني محاصرين بالرقة وداعش يستخدمهم كدروع بشرية -
لماذا تفاوت الموقف الأمريكي تجاه الدول الساعية لامتلاك أسلحة نووية؟ -
الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 18 أغسطس 2017 مع ماغي فرح -
ملاعب ONsport - جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الخميس 17 أغسطس 2017 -
مياه الصرف الصحي تتسبب في كارثة ببني سويف بعد اقتحام منازل الأهالي (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ الشرقية يكشف حقيقة وصفه لطالب أزهري بـ"الإرهابي"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ الشرقية يكشف حقيقة وصفه لطالب أزهري بـ"الإرهابي"

10:26 م الأربعاء 26 يوليو 2017

اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

نفى اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، التصريح الذي نسبت إليه مواقع إخبارية خلال حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية، والخاص بسؤاله لطالب أزهري "نفسك تطلع إيه؟" فأجاب الأخير: "داعية"، ليقول المحافظ: "يعني إرهابي".

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن هذه التصريحات مغلوطة ولا تمس للحقيقة بصلة، موضحًا أنه جرى تكريم الطالب وسؤاله: "نفسك تطلع إيه"، فقال داعية، فرد المحافظ: "ربنا يوفقك لما فيه خير البلاد والعباد والدين الإسلامي الحنيف ونشر تعاليمه السمحة ومبادئه السامية التي تحث على المودة واحترام الآخر وتنبذ العنف والتطرف والإرهاب".

وخلال الاجتماع عقب التكريم، عنف المحافظ، مسئول الأزهر بالشرقية، لرفضه فكرة توفير فرصة عمل لشاب كفيف خريج كلية أصول دين وأحد أبناء الأزهر، في أحد المعاهد الأزهرية القريبة منه، طبقاً للقانون ونظام العمالة الموسمية "أجر مقابل عمل".

وقال المحافظ، موجهًا حديثه لمسئول الأزهر: "أخشى على مستقبل أبنائنا الطلاب المتفوقين والذين يريدون تصحيح مفاهيم الدين الإسلامي السمحة في جميع أنحاء العالم أن يصطدموا بمثل عقلك الجامد وأفكارك القديمة وتمسكك بالروتين والبيروقراطية في العمل أن تضيع آمالهم وتتبخر أحلامهم، ويصبحوا فريسة سهلة وصيدًا ثمينًا لمروجي الأفكار الهدامة والمتطرفة التي تضر ولا تنفع وتهدد الأمن المجتمعي.. اتقوا الله في شباب فهم أملها في مستقبل مشرق وغدٍ أفضل".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الشرقية توقع بروتوكول تعاون مع "المساحة" لميكنة أراضي الدولة

    أخبار

  • توافق على ضم "تل أبو عمران" للمناطق الأثرية بالشرقية

    أخبار

  • بسبب "التزويغ".. مجازاة 186 من العاملين بالإدارة التعليمية بأبو حماد

    أخبار

  • مجازاة 32 موظفا في الشرقية

    أخبار

إعلان

8d4bf80be6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا