محافظ الشرقية يكشف حقيقة وصفه لطالب أزهري بـ"الإرهابي"

الشرقية – فاطمة الديب

نفى اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، التصريح الذي نسبت إليه مواقع إخبارية خلال حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية، والخاص بسؤاله لطالب أزهري "نفسك تطلع إيه؟" فأجاب الأخير: "داعية"، ليقول المحافظ: "يعني إرهابي".

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن هذه التصريحات مغلوطة ولا تمس للحقيقة بصلة، موضحًا أنه جرى تكريم الطالب وسؤاله: "نفسك تطلع إيه"، فقال داعية، فرد المحافظ: "ربنا يوفقك لما فيه خير البلاد والعباد والدين الإسلامي الحنيف ونشر تعاليمه السمحة ومبادئه السامية التي تحث على المودة واحترام الآخر وتنبذ العنف والتطرف والإرهاب".

وخلال الاجتماع عقب التكريم، عنف المحافظ، مسئول الأزهر بالشرقية، لرفضه فكرة توفير فرصة عمل لشاب كفيف خريج كلية أصول دين وأحد أبناء الأزهر، في أحد المعاهد الأزهرية القريبة منه، طبقاً للقانون ونظام العمالة الموسمية "أجر مقابل عمل".

وقال المحافظ، موجهًا حديثه لمسئول الأزهر: "أخشى على مستقبل أبنائنا الطلاب المتفوقين والذين يريدون تصحيح مفاهيم الدين الإسلامي السمحة في جميع أنحاء العالم أن يصطدموا بمثل عقلك الجامد وأفكارك القديمة وتمسكك بالروتين والبيروقراطية في العمل أن تضيع آمالهم وتتبخر أحلامهم، ويصبحوا فريسة سهلة وصيدًا ثمينًا لمروجي الأفكار الهدامة والمتطرفة التي تضر ولا تنفع وتهدد الأمن المجتمعي.. اتقوا الله في شباب مصر فهم أملها في مستقبل مشرق وغدٍ أفضل".