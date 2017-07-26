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الركراكي: أتمنى الصعود إلى نصف نهائي البطولة العربية

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الركراكي: أتمنى الصعود إلى نصف نهائي البطولة العربية الركراكي: أتمنى الصعود إلى نصف نهائي البطولة العربية

التحرير

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أعرب وليد الركراكى، المدير الفنى لفريق الفتح المغربى، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه اليوم على النصر السعودي.

وحقق فريق الفتح الرباطي المغربي فوزًا ساحقًا برباعية نظيفة على حساب النصر السعودي، في الجولة الثانية ضمن مباريات المجموعة الثانية من البطولة العربية.

وقال الركراكي، خلال المؤتمر الصحفي: "قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق النصر؛ وأشكر اللاعبين على هذا الأداء الرائع".

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وأضاف المدير الفني لفريق الفتح، أن فريقه كان يستحق الفوز على في المباراة الماضية، لكن خبرات لاعبي الأبيض حسمت الأمر.

وتابع الركراكي: "أتمنى الصعود إلى نصف النهائي من البطولة العربية".

بهذا الفوز رفع الفتح الرباطي رصيده للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة، بينما تجمّد رصيد النصر السعودي عند نقطة وحيدة في مؤخرة المجموعة.

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التحرير

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