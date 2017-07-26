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عبد المنعم سعيد: مجلس مواجهة الإرهاب له مهمتان (فيديو)

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عبد المنعم سعيد: مجلس مواجهة الإرهاب له مهمتان (فيديو) عبد المنعم سعيد: مجلس مواجهة الإرهاب له مهمتان (فيديو)

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قال المفكر السياسي، عبد المنعم سعيد، عضو مجلس مواجهة الإرهاب برئاسة الرئيس عبد الفتاح ، إن أمام معركتين، هما محاربة الإرهاب والتنمية، مضيفًا: «ولا ينبغي أن تعوق إحداهما الأخرى».

وأضاف سعيد، في مداخلة هاتفية اليوم الأربعاء، ببرنامج «بتوقيت القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على قناة «أون لايف» أن مجلس مواجهة الإرهاب له مهمتان، الأولى هي مقاومة الإرهاب بالمعني العملي لهذه الكلمة، والجانب الآخر هو الجانب الفكري في التعامل مع الإرهاب؛ لكي يكون هناك معركة شاملة تشمل جميع أجهزة الدولة حتى نستطيع القضاء على الإرهاب.

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