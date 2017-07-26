أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الخميس 17 أغسطس 2017 -
مياه الصرف الصحي تتسبب في كارثة ببني سويف بعد اقتحام منازل الأهالي (صور) -
تجديد الثقة في «الأشقر» رئيسًا للأمن العام بالشرقية -
أبرزهم «أبناء القرضاوي».. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
مأساة العم إسماعيل في الشرقية: «هدوا الكشك المرخص وضربوا بنتي» -
«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين -
المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه -
بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

نقيب الصيادلة لوزير الصحة: الأمر لن يستقيم بلي الذراع (فيديو)

Google+ Print
نقيب الصيادلة لوزير الصحة: الأمر لن يستقيم بلي الذراع (فيديو) نقيب الصيادلة لوزير الصحة: الأمر لن يستقيم بلي الذراع (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إنه تم تحريك سعر الدواء على حساب المواطن المصري لتوفير الدواء، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم توفير الدواء بشكل كامل، مهاجمًا وزير الصحة أحمد عماد الدين، بقوله: «مش قادر يفهم إن الأمر لن يستقيم بطريقة لي الذراع».

وأضاف عبيد، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأربعاء ببرنامج «رئيس التحرير»، المذاع على قناة «العاصمة»، أن الرصد الفعلي للدواء على مستوى المحافظات يؤكد أن النقص في الأدوية يتراوح ما بين 800 و1200 صنف، على حسب كل محافظة.

شاهد أيضا

وتابع: «لم يحدث في تاريخ مهنة الصيدلة أن يكون للدواء أكثر من سعر، وهو ما أشاع البلبلة داخل المجتمع».
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"