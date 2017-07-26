نقيب الصيادلة لوزير الصحة: الأمر لن يستقيم بلي الذراع (فيديو)

التحرير

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قال محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إنه تم تحريك سعر الدواء على حساب المواطن المصري لتوفير الدواء، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم توفير الدواء بشكل كامل، مهاجمًا وزير الصحة أحمد عماد الدين، بقوله: «مش قادر يفهم إن الأمر لن يستقيم بطريقة لي الذراع».

وأضاف عبيد، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأربعاء ببرنامج «رئيس التحرير»، المذاع على قناة «العاصمة»، أن الرصد الفعلي للدواء على مستوى المحافظات يؤكد أن النقص في الأدوية يتراوح ما بين 800 و1200 صنف، على حسب كل محافظة.

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وتابع: «لم يحدث في تاريخ مهنة الصيدلة أن يكون للدواء أكثر من سعر، وهو ما أشاع البلبلة داخل المجتمع».

