محافظ كفر الشيخ: نقل عيادة التأمين الصحي بدسوق لوحدة طب الأسرة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، نقل عيادة عثمان بن عفان للتأمين الصحي بمدينة دسوق، من مقرها المؤقت الحاليّ برئاسة حي شمال في المدينة، لمركز طب الأسرة "المركز الطبي الحضري سابقًا"، نظرا لتعدد شكاوى المرضى من المقر الحالي للعيادة.

جاء ذلك وفق مذكرة تقدم بها المحاسب محمد الشهاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين، لمحافظ كفر الشيخ، طلب فيها الموافقة على نقل عيادة التأمين الصحي المذكورة، إلى مركز طب الأسرة بدسوق، بناء على شكاوى الأهالي المرضى من معاناتهم اليومية من المكان المؤقت الحاليّ برئاسة حى شمال بمدينة دسوق.

وكلّف محافظ كفر الشيخ، الدكتور أحمد بهاء الكيلاني، مدير فرع التأمين الصحي بالمحافظة، برفع كفاءة الترميمات التي تجري حاليًا في عيادة عثمان بن عفان، ووضع جدول زمني للانتهاء منها، وتسليم المبنى كاملًا منتهى من جميع التشطيبات، بحد أقصى ٦ أشهر، مع عرض تقرير كامل بتلك الأعمال عليه للمتابعة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، فى تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، أنه جرى توقيع تعاقد بين الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة، ومدير فرع التأمين الصحي بالمحافظة، يتضمن نقل واستضافة هذه العيادة التأمينية المذكورة، لمركز طب الأسرة المركز الطبي الحضري سابقًا لمدة عام كامل.

وكان محافظ كفر الشيخ، شكّل لجنة ترأسها المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وضمت الدكتورة لميس المعداوي، ورئيس فرع التأمين الصحي، لمعاينة مركز طب الأسرة المقترح لنقل العيادة.