"الإسكندرية" تحتفل بعيدها القومي بإذاعة أغنية "القاهرة ونيلها".. "صور"

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

بدأت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، والمقرر أن تستمر لأربعة أيام بمشاركة أحياء المحافظة وعدد من الجهات الفنية والثقافية.

وشهد اليوم الأول لاحتفالات العيد القومي لمحافظة الإسكندرية، تنظيم مسيرة محدودة ضمت 5 عربات حنطور، وحافلة خاصة انطلقت بطول كورنيش الإسكندرية، من منطقة المنتزه وحتى منطقة بحري.

وأثارت المسيرة سخرية بعض المارة من المواطنين، بسبب إذاعة مكبرات الصوت في الحافلة المشاركة أغنية "القاهرة ونيلها" للمطربين عمرو دياب ومحمد منير، فيما علّق عليه البعض بعبارات مثل "ما دخل القاهرة بعيد الإسكندرية القومي" و"مش قادرين يفرقوا بين النيل والبحر".

وانطلق موكب السيارات من منطقة المنتزه شرق الإسكندرية على طريق الكورنيش في اتجاه قلعة قايتباي بمنطقة بحري، بمشاركة عدد من الجهات والهيئات العامة والخاصة منهم الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ومديرية الشباب والرياضة وجمعية ونقابة الفنانين التشكيليين وكلية التربية النوعية ومديرية التربية والتعليم ووزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة.

وتستمر الاحتفالات بالعيد القومي أربعة أيام، تتضمن عروض للموسيقى العسكرية، فرق الكشافة البحرية، الفنون الشعبية، وعرض للتنورة بمشاركة مراكز الشباب والأندية، وتوزيع منشورات عن معالم المدينة مقدمة من هيئة تنشيط السياحة الإقليمية.

ومن المقرر أن تختتم الاحتفالات بالعيد القومي للإسكندرية، بتنظيم حفل مساء الأحد المقبل، في مكتبة الإسكندرية يضم عددًا من الفقرات الغنائية بحضور محافظ الإسكندرية.