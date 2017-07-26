شكري ولودريان يبحثان بباريس الملف الليبي والأزمة مع قطر

باريس- أ ش أ:

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، بباريس نظيره الفرنسي جون ايف لودريان على عشاء عمل لبحث التعاون الثنائي و القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك لا سيما الملف الليبي و عملية السلام و الجولة الخليجية الاخيرة التي قام بها لودريان لمحاولة احتواء الازمة القطرية.

و كانت وزارة الخارجية الفرنسية قد اكدت في وقت سابق ان لودريان سيستعرض- خلال اللقاء- نتائج الاجتماع الذي شارك فيه امس الثلاثاء بقصر "سيل سان كلو" قرب باريس و الذي اسفر عن اتفاق بين المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي و رئيس حكومة الوفاق فايز السراج و ذلك في اطار التنسيق الوثيق بين القاهرة و باريس بشأن الازمة الليبية.

كما سيتناول لودريان نتائج جولته في الخليج لتسهيل حل الازمة مع قطر، مشيرة في الوقت ذاته، الى تأكيد شكري و لودريان على ان مكافحة الارهاب و تمويله تتطلب حشد كافة الدول لجهودها بنفس درجة الالتزام.

و سيبحث الحاجة الطارئة لاعادة اطلاق عملية ذات مصداقية بين الإسرائيليين و الفلسطينيين وصولا الى حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل و دائم في الشرق الاوسط.

ويستعرض أيضا حجم التعاون التجاري في ظل استعداد فرنسا لدعم التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر.

ويعد هذا اللقاء هو الثاني بين الوزيرين في خلال 24 ساعة حيث شاركا أمس سويا في حفل الاستقبال الذي اأقامته السفارة المصرية بباريس بمناسبة الذكرى ال65 لثورة 23 يوليو.