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شكري ولودريان يبحثان بباريس الملف الليبي والأزمة مع قطر

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مصراوي Masrawy

شكري ولودريان يبحثان بباريس الملف الليبي والأزمة مع قطر

09:31 م الأربعاء 26 يوليو 2017

شكري ولودريان يبحثان بباريس الملف الليبي والأزمة مع قطر

وزير الخارجية سامح شكري

باريس- أ ش أ:

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، بباريس نظيره الفرنسي جون ايف لودريان على عشاء عمل لبحث التعاون الثنائي و القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك لا سيما الملف الليبي و عملية السلام و الجولة الخليجية الاخيرة التي قام بها لودريان لمحاولة احتواء الازمة القطرية.

و كانت وزارة الخارجية الفرنسية قد اكدت في وقت سابق ان لودريان سيستعرض- خلال اللقاء- نتائج الاجتماع الذي شارك فيه امس الثلاثاء بقصر "سيل سان كلو" قرب باريس و الذي اسفر عن اتفاق بين المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي و رئيس حكومة الوفاق فايز السراج و ذلك في اطار التنسيق الوثيق بين القاهرة و باريس بشأن الازمة الليبية.

كما سيتناول لودريان نتائج جولته في الخليج لتسهيل حل الازمة مع قطر، مشيرة في الوقت ذاته، الى تأكيد شكري و لودريان على ان مكافحة الارهاب و تمويله تتطلب حشد كافة الدول لجهودها بنفس درجة الالتزام.

و سيبحث الحاجة الطارئة لاعادة اطلاق عملية ذات مصداقية بين الإسرائيليين و الفلسطينيين وصولا الى حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل و دائم في الشرق الاوسط.

ويستعرض أيضا حجم التعاون التجاري في ظل استعداد فرنسا لدعم التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و زيادة الاستثمارات الفرنسية في .

ويعد هذا اللقاء هو الثاني بين الوزيرين في خلال 24 ساعة حيث شاركا أمس سويا في حفل الاستقبال الذي اأقامته السفارة المصرية بباريس بمناسبة الذكرى ال65 لثورة 23 يوليو.

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