مصراوي Masrawy

بعد توجيهات الرئيس.. ننشر مخطط تنفيذ 4 مشروعات كبرى بالإسكندرية.. "صور" 09:21 م الأربعاء 26 يوليو 2017

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إعادة الألبوم الألبوم التالى بالصور.. حسام بدراوي: طالما الدولة قوية فلا خوفٌ من المدارس الدولية

الإسكندرية – محمد عامر:حزمة من المشروعات المزمع تنفيذها بمحافظات غرب الدلتا، أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام فعاليات المؤتمر الوطني الرابع للشباب الذي استضافته مكتبة الإسكندرية، على مدار يومين، كان للإسكندرية النصيب الأكبر منها.ولكون أزمة المرور تأتي في المرتبة الثانية في قائمة المشكلات التي تعاني منها عروس البحر المتوسط بعد العقارات المخالفة، تركزت المشروعات التى وجه الرئيس بتنفيذها على تطوير المحاور المرورية بدءًا من ترام الإسكندرية وقطار أبو قير ومحور المحمودية، فضلا عن استكمال مشروعي "بشائر الخير 1" و"بشائر الخير 2" بإجمالى 7500 وحدة سكنية."مصراوى" التقى مسؤولي هيئة النقل العام في الإسكندرية، للتعرف على المخطط الإستراتيجي، وكيفية تمويل وتنفيذ المشروعات الكبرى التى أوصى الرئيس باستكمال كافة الدراسات الخاصة بها بحد أقصى نهاية العام الجاري.تحويل ترام الرمل لـ"مترو سطحي""المشروع الأبرز والأهم لعروس البحر المتوسط ويمثل تنفيذه نقلة حضارية للعاصمة الثانية، إذ يحول الترام إلى مترو سطحى".. هكذا بدأ اللواء خالد عليوة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، حديثه لـ"مصراوي"، واصفًا تطوير ترام الرمل.وقال "عليوة" إن المشروع يضمن إيجاد حل لجميع التقاطعات المرورية على طول مسار الترام - 14 كيلو متر – 37 مزلقان –، مشيرا إلى أنه من المقرر إنشاء 7 كباري علوية، بمناطق القائد إبراهيم وحتى الجامعة وسبورتنج وسيدى جابر والمعسكر الروماني وشارع سوريا والوزارة وجناكليس، وتحويل باقي المسار إلى إشارات إلكترونية تعطى الأولوية لمرور الترام.وأشار إلى أن المشروع يتضمن توريد 30 وحدة "مترو" حضري مزودة بأحدث التقنيات الحديثة من خلال مناقصة عالمية، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة البنية التحتية للمرفق بالكامل، والتي تشمل 3 محطات كهرباء بمناطق سان ستيفانو ومصطفى كامل والشاطبى، فضلًا عن الورش والمخازن بمصطفى كامل والقضبان، بطول 14 كيلو متر، وشبكة الأسلاك الهوائية، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير محطات انتظار الركاب وعددها 37 محطة.قرض فرنسى بقيمة 360 مليون يورووحول خطة تنفيذ المشروع، كشف "عليوة" عن الانتهاء من إعداد دراسة بواسطة شركة "إيجي ريل" الفرنسية، لإعادة تأهيل ترام الرمل كمترو حضاري خلال الفترة من 2012 إلى 2016، مشيرًا إلى أن المشروع سيجري تمويله عن طريق قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي يقدر بـ360 مليون يورو.ولفت إلى البدء فى إجراءات تنفيذ المشروع بتوقيع بروتوكول تعاون مع الجانب الفرنسى واستلام 100 مليون يورو من تكلفة المشروع، فضلًا عن طرح مناقصة عالمية بين المكاتب الاستشارية العالمية لإعداد الدراسة التصميمية لمسار المشروع.وأوضح أنه من المقرر تنفيذ المشروع على 3 مراحل وفقًا للمناقصة، الأولى تبدأ من "فيكتوريا إلى مصطفى كامل"، والثانية من "المنشية إلى مصطفى كامل"، أما المرحلة الثالثة فتتضمن تطوير الورش والمخازن، لافتًا إلى أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى 3 سنوات.وحول مميزات المشروع، أكد "عليوة" أن تطوير ترام الرمل سيزيد سرعة الوحدة لتصبح 21 كم/ الساعة بدلًا من 12 كم/ الساعة، وتقليل زمن الرحلة إلى 31 دقيقة من "المنشية وحتى فيكتوريا" بدلًا من ساعة ونصف حاليًا وأكثر في وقت الذروة، وزمن التقاطر بين الوحدات إلى 3 دقائق بدلًا من 8 إلى 15 دقيقة حاليًا.وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، إن خطة التطوير تساهم في زيادة السعة الاستيعابية من الركاب 3 أضعاف الحالية التي تقدر بحوالي 180 ألف راكب يوميًا، فضلًا عن توفير منظومة أمن واتصالات، ومن المقترح أن يكون سعر التذكرة فى حدود 3 جنيهات.حارة خاصة بأتوبيسات النقل العام بمحور المحموديةوأما عن المشروع الثانى، فتشير دراسة أعدتها الوكالة الفرنسية إلى تطوير محور المحمودية وتحويله إلى طريق سريع بمحور منفصل "حارات خاصة" بأتوبيسات النقل العام، ومحطات للأتوبيسات وأنفاق عبور مشاة إلى الجانب الآخر، بطول 14.5 كيلو متر تبدأ من كوبرى العوايد وحتى كوبري القباري، بطاقة استيعابية قدرها 5 آلاف راكب/ ساعة، وبتكلفة 800 مليون جنيه "100 مليون يورو".كهربة قطار أبو قير بطول 22 كيلو مترويعد تطوير قطار أبو قير ثالث المشروعات التي أعلنها الرئيس ويتضمن تحويله للعمل بالكهرباء "مترو خفيف" بطول 22.1 كيلو متر، ما يساهم في نقل 51 ألف راكب/ الساعة، ومن المقترح أن تبدأ المرحلة الأولى من أبو قير إلى سيدي جابر"علوي"، ومن سيدي جابر إلى محطة مصر "نفق"، وإضافة مرحلة جديدة من محطة مصر إلى المكس، وفقا للدراسة."بشائر الخير2 و3" الحلم يتحققبينما تشهد منطقتي "غيط العنب" و"مأوى الصيادين" حركة لا تتوقف لعمال ومعدات البناء، لتنفيذ مشروعي "بشائر الخير 2 و3"، لتوفير حياة آدمية كريمة لسكان المناطق العشوائية، وذلك على خطى ما تحقق فى مشروع "بشائر الخير1".ويشمل مشروع "بشائر الخير 2" مجمع سكني متكامل، يتكون من ٥٥ بلوك سكني "١١٠ عمارة"، تضم ٥٠٠٠ وحدة سكنية علاوة على منطقة خدمية بمسطح ١٠ فدان ومستشفى ومسجد ومنطقة تعليمية ومركز شباب ومكتب بريد ومنطقة أنشطة تجارية وإدارية وخدمية، لنقل باقي سكان منطقة غيط العنب.أما مشروع "بشائر الخير 3" بحي غرب الإسكندرية، فيشمل إنشاء ٢٠٠٠ وحدة سكنية، على مساحة ٥٤ فدان شاملة محور التعمير "10 فدان تقريبًا"، لنقل سكان منطقة مأوى الصيادين إلى الوحدات السكنية الجديدة.ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي، لسرعة تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة بالمحافظة وإقامة عقارات سكنية بديلة تليق بقيمة الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن تطوير المناطق غير الآمنة وداهمة الخطورة بحي غرب يأتي ضمن أولويات تطوير العشوائيات، نظرًا لاحتوائه العدد الأكبر من المناطق العشوائية غير الآمنة والمهددة للحياة.

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