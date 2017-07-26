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إيناسيو يودع جماهير الزمالك (صورة)

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إيناسيو يودع جماهير الزمالك (صورة) إيناسيو يودع جماهير الزمالك (صورة)

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قام البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، بإشارة وداع إلى جماهير القلعة البيضاء، المتواجدة في مدرجات استاد الإسكندرية، خلال فترة الإحماء التي سبقت مواجهة العهد اللبناني.

ومن المنتظر أن يرحل إيناسيو عن تدريب القلعة البيضاء، بعد التصرحيات النارية التي أدلى بها أمس ضد رئيس النادي، في المؤتمر الصحفي لمباراة العهد اللبناني. 

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ويستعد الزمالك لمواجهة فريق العهد اللبناني، اليوم الأربعاء، بعد قليل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية، بمسابقة البطولة العربية للأندية. 

إيناسيو يودع الجماهير

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التحرير

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