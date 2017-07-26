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مدرب النصر السعودي: سرعة اﻷهداف سبب الخسارة من الفتح

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مدرب النصر السعودي: سرعة اﻷهداف سبب الخسارة من الفتح مدرب النصر السعودي: سرعة اﻷهداف سبب الخسارة من الفتح

التحرير

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أكد ريكاردو جوميز؛ المدير الفني لفريق النصر السعودي، أن فريقه استقبل الهدف الأول من المباراة بشكل سريع، وبعد ذلك ضربتي جزاء في وقت قصير جدًا.

وخسر النصر من الفتح المغربي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد الإسكندرية ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية

وأضاف المدير الفني لفريق النصر؛ خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء:" سرعة اﻷهداف صعبت علينا المباراة، لعبنا مع فريق منظم بشكل كبير ولديه خبرات".

وقال جوميز: "لا توجد مشكلة أننا بدأنا المباراة بثلاثة محاور، المشكلة أننا لعبنا مع فريق بشكل منظم؛ الهدف الأول طبيعي أما باقي الأهداف بسبب الأخطاء وعدم الانسجام".

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وتابع: "فريقي مازال في مرحلة بناء، يوجد لاعبون جدد يشاركون في التشكيل الأساسي ﻷول مرة، مثل الظهير الأيسر".

وفيما يخص التغيير في التشكيل؛ قال جوميز: "لسه بنجرب في الفريق ومن الصعب على بعض اللاعبين في بداية فترة الإعداد لعب أكثر من مباراة متتالية".

وأكمل:"مباراة يجب أن نلعبها بمعنويات مرتفعة، وأهم شيء أن نحسن من الأداء عن المباراتين الأولى والثانية".

بهذا الفوز رفع الفتح الرباطي رصيده للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد النصر السعودي عند نقطة وحيدة في مؤخرة المجموعة

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التحرير

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