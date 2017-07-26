خلال أيام.. السيسي يفتتح مشاريع تكلفتها 4 مليارات في كفر الشيخ

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لم يتبق سوى أيام قليلة على زيارة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لمحافظة كفرالشيخ، لافتتاح عدد من المشاريع القومية بتكلفة تصل لأكثر من 4 مليارات و300 ألف جنيه في مجالات الصحة، والتعليم، والاقتصاد، وأيضًا المجالات الخدمية.

"التحرير" يستعرض هذه المشاريع والجدوى الاقتصادية منها:

1 - مشروع الاستزراع السمكي: يتكون مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون من 453 حوضًا، مساحة الحوض الواحد 50 مترًا في 50 مترًا، و626 حوضًا، مساحة الواحد 40 مترًا في 40 مترًا، كما يوجد أيضًا 186 حضانًا لتحصين الزريعة ورعاية الأسماك، كما أن المشروع به معمل للتفريخ، لإنتاج "الزريعة" بمعدل 20 مليونًا من الأسماك البحرية "البوري، الوقار، الدنيس، القاروص" و2 مليار وحدة جمبري.

وتأتي أهمية هذا المشروع إلى وضع حد لمشكلات الصيد الجائر في البحار، ومحاربة صيد الزريعة ببحيرة البرلس، ورفع إنتاج المحافظة من الأسماك بنسبة 30% ليصل إلى 70%، وأيضًا توفير الآلاف من فرص العمل.

2 - المستشفي الجامعي: تتكون المستشفى الجامعي بكفر الشيخ من 433 سريرًا، ومجهزة بـ12 وحدة للطوارئ و63 سريرًا للعناية مركزة و13 غرفة عمليات بنظام الكبسولة ووحدة للأسترة وجراحة القلب ووحدة للمناظير والجهاز الهضمي والقناة المرارية، وبلغت الكلفة التقريبية للمستشفى أكثر من 360 مليون جنيه.

وتأتي أهمية المستشفى لرفع مستوى الخدمة الصحية بالمحافظة صاحبة المركز الأول على مستوى الجمهورية في الإصابة بفيروس سي، وأيضا الفشل الكلوي.

3 - محطة مياه الشرب "كشلة": تقام محطة مياه "الكشلة" بمدينة دسوق بتكلفة 151 مليون جنيه على مساحة 7 أفدنة، بطاقة إنتاجية 1000 لتر /ثانية.

ومن المقرر أن تخدم مدينة دسوق وقرى "شباس الملح – محلة مالك- البدالة والعجوزين – كنيسة الصرادوسى – شابة – أبو زيادة – سنهور المدينة – شباس الشهداء – وبعد قرى مدينة فوة" نحو 500 ألف نسمة من المستفيدين بهذا المشروع، كما يضم المشروع أيضًا مبنى محولات وطرمبات والمولد والمباني الخدمية بمشروع محطة مياه دسوق الجديدة.

4 - مصنع فصل الرمال السوداء: يقع هذا المصنع بشمال شرق البرلس على مساحة 50 فدانًا، ويقوم المصنع باستخراج 41 عنصرًا معدنيًا تدخل في 41 صناعة، منها صناعة الصواريخ واستخراج الإشعاع النووي، ومواد الطلاء والسراميك، وغيرها من الصناعات، والطن من هذه المستخرجات بمليارات الجنيهات.

يذكر أن الاحتياطي من الرمال السوداء 288.5 مليون طن ليستمر استخراج المعادن من 16 إلى 20 عامًا بالبرلس فقط.

5 - مجمع مزارع دواجن: يضم المجمع 40 مزرعة دواجن على مساحة 50 فدانًا، كمرحلة أولى، لإنتاج 6 مليون دجاجة تسمين سنويًا، من خلال 6 دورات إنتاج في العام الواحد.

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ويهدف المشروع لزيادة الإنتاج الداجنى بالمحافظة والعمل على تقليل أسعار الدواجن.

6 - البورصة الزراعية الدولية: تقع بورصة الحاصلات الزراعية، في مدينة الرياض، وتم تأسيسها كشركة مصرية مساهمة يترأسها مجلس إدارة من أبناء محافظة كفرالشيخ، على مساحة 20 فدانًا باستثمارات تصل إلى 50 مليون جنيه، وهي البورصة الأولي من نوعها على مستوى الجمهورية.

وتأتي أهمية هذه البورصة في تجميع المحاصيل الزراعية من المزارعين بالأسعار المحددة بحسب أسعار الأسواق، وتسويق تلك المحاصيل للحكومة والجهات المعنية التي تحتاج وتعمل على المحاصيل الزراعية، أما بواقي الإنتاج فهناك نية لتصديرها للخارج، وذلك بعد الاكتفاء من توريد احتياجاتها من تلك المحاصيل، وذلك حسبما كمال أبو سمرة، عضو مجلس إدارة البورصة لـ "التحرير".

7 - مستشفي برج البرلس: تكلف إنشاؤها 70 مليون جنيه، وينفذها جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وتقع على مساحة 7 آلاف و400 متر مربع، وتتكون من 3 قطاعات تضم 73 سريرًا طبيًا، وبها 48 سريرًا للإقامة و16 سريرًا للعناية، بالإضافة إلى 8 حضانات للأطفال.

وتهدف المستشفى إلى خدمة أهالي البرلس، وأيضًا رفع مستوى الخدمة الصحية.

8 - محطة كهرباء البرلس: تعد من أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط، لإنتاج الطاقة الكهربائية بتكلفة بلغت ٢مليار يورو ، بقام هذا المشروع على مساحة 250 فدانًا على الطريق الدولي الساحلي، وتنفذها شركة "سيمنز" الألمانية، وتهدف لتدعيم الشبكة الكهربائية القومية بقدرات تصل إلى 14400 ميجاوات لمجابهة الزيادة المطردة في الأحمال ولتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروعات الاستثمارية الجديدة.

وتأتي أهمية هذه المحطة في أنها ستنتج 7.5% من احتياجات مصر من الكهرباء، وأيضًا توفير 7000 فرصة عمل.

9 - المنطقة الصناعية بمطوبس: تقع شمال الطريق الدولى الساحلى بناحية مطوبس على مساحة 1160 فدانًا، وتم إنشاؤها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1770 لسنة 1997، وصدر القرار الجمهوري رقم 165 لسنة 2009 بزيادة مساحة المنطقة 500 فدان كامتداد للمنطقة ليصبح إجمالي مساحة المنطقة 1660 فدانًا.

تأتي أهميتها لدفع عجلة الاستثمار والتنمية بكفرالشيخ، باستثمارات 200 مليار جنيه، وتوفر 250 ألف فرصة عمل، ودعم الاقتصاد القومي بـ50 مليار جنيه سنويًا، ويمثل المشروع نقلة حضارية كبيرة في كفر الشيخ خلال الفترة المقبلة.

وسيقوم الرئيس أيضًا بافتتاح عدد من الكليات الجديدة بجامعة كفرالشيخ ، وأيضًا تسليم 340 وحدة سكنية لمحدودي الدخل ببلطيم.