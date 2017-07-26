وكيل «دفاع البرلمان»: تشكيل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب كان منتظرًا

التحرير

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قال النائب يحيي كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن القرار الجمهوري الصادر بتشكيل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، كان منتظرًا لدوره في وضع استراتيجية للدولة لمواجهة الإرهاب.

وأوضح في تصريحات لـ«التحرير»، أن الدور الرئيسي للمجلس سيكون وضع الاستراتيجية العامة للدولة؛ لمواجهة الإرهاب، وإصدار التعليمات للجهات المختلفة المعنية بالأمر، ومتابعة الأداء، ومدى تنفيذ المستهدف.

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وأوضح، أن الجانب الأمني جزء من مهام المجلس لكونه يشمل الجانب الديني والعلمي والاجتماعي، لذلك يضم تشكيله كلا من شيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية، ووزراء الدفاع، والإنتاج الحربى، والأوقاف، والشباب، والتضامن، والخارجية، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والتعليم، والتعليم العالى، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة. ولفت إلي أن الإرهاب يهدد الأمن والاستقرار، ويعرقل مسيرة التنمية، ولذلك فلا بد من مواجهته بشكل علمي مدروس ومقنن.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم قرارًا جمهوريًا بإنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.