مصراوي Masrawy

بالصور.. من هو البرلماني السوهاجي "هرقل همام"؟ (بروفايل) 05:31 م الأربعاء 26 يوليو 2017

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إعادة الألبوم الألبوم التالى بالصور.. حسام بدراوي: طالما الدولة قوية فلا خوفٌ من المدارس الدولية

سوهاج – عمار عبد الواحد:ينشر "مصراوي"، أبرز المعلومات عن النائب هرقل وفقي همام، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن دائرة مركز جرجا، جنوبي محافظة سوهاج، الذي توفي اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض بأحد المستشفيات بالقاهرة، عن عمر يناهز 51 عامًا..- من مواليد عام 1966م، يقيم قرية بيت علام غرب مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.- نجح في برلمان عام 2000م، وبرلمان عام 2005م، وبرلمان عام 2010م عن الحزب الوطني، ولم يحالفه الحظ للنجاح في برلمان جماعة الإخوان المسلمين، لكنه استعاد مقعده مرة أخرى في برلمان عام 2015م.- شارك في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاحه محور "جرجا – دار السلام" على النيل خلال زيارته لمحافظة سوهاج في مايو الماضي، رغم تحذيرات الطبيب المعالج له لظروفه الصحية.- أنهى أزمة محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم مع ممرضات مستشفى جرجا العام في اتهامه بخدش حيائهن منذ عدة أيام، عقب اقتحامه سكنهن الخاص بالمستشفى خلال جولة تفقدية بمركز جرجا.- شارك في إنهاء العديد من الخصومات والصراعات الثأرية بدائرة قسم ومركز جرجا والمراكز المجاورة.- أقام في أبريل من عام 2016 حفلاً كرم فيه أمهات شهداء الوطن من الجيش والشرطة والأمهات المثاليات بدائرته.- من أعضاء مجلس النواب الرافضين لقانون الخدمة المدنية.- من الداعمين للدولة في مواجهة التحديات والأخطار التي تحاك بالوطن، وكذلك من الداعمين لقضايا البسطاء والفقراء من الشعب في حدود إمكانيات الدولة المتاحة.- طالب بإنشاء حجر صحي بمطار سوهاج الدولي.ـ سعى لتطوير مستشفى جرجا العام حتى أدرجت في خطة التطوير.- سعى لإقامة مصنع كثيف العمالة بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا لتشغيل أكبر عدد من الشباب أبناء دائرته، حتى جرت الموافقة على إنشاء مصنع السيراميك، ووضع حجر الأساس له في مايو الماضي، بحضور المهندس أحمد عبد الرازق، ورئيس هيئة التنمية الصناعية على مساحة 120 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية 1.2 مليار جنيه ليوفر 1000 فرصة عمل مباشرة.- آخر موافقاته التي حصل عليها، إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بنجع "الجادلات" التابع لقرية بيت علام.- قدم العديد من طلبات الإحاطة خلال الفترة الماضية بالبرلمان، منها منع إلزام الـ 30 ألف معلم بشرط محو أمية 10 مواطنين، كما قدم طلب إحاطة لوزير الكهرباء عن عدم تنفيذ خطة 2014 – 2015 الخاصة بدائرته.- أحد النواب الثلاثة عن محافظة سوهاج الذين تقدموا بمشروع قانون بشأن تعديل المادة 12 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014، بإصدار قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

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