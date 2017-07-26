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بوتين يوقع على بروتوكول نشر المجموعات الجوية الروسية في سوريا

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مصراوي Masrawy

بوتين يوقع على بروتوكول نشر المجموعات الجوية الروسية في سوريا

08:40 م الأربعاء 26 يوليه 2017

بوتين يوقع على بروتوكول نشر المجموعات الجوية الروسية في سوريا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب أ): 

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، على بروتوكول حول نشر مجموعات جوية تابعة للقوات المسلحة الروسية، وذلك ضمن اتفاقية مبرمة بين بلاده وسوريا، صادق عليها برلمانا البلدين، حسبما ذكرت وكالة " انترفاكس" الروسية للأنباء.

وينظم البروتوكول كيفية نشر مجموعات القوات الجوية-الفضائية الروسية والتعامل مع الأموال المنقولة وغير المنقولة التابعة لها على الأراضي السورية، فضلا عن الوظائف المنوطة بها، حسبما ذكرت وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء.

وبموجب البروتوكول فإن القوات المسلحة السورية هي المسؤولة عن حماية مواقع ونقاط انتشار المجموعات الجوية الروسية، فيما تبقى الدفاعات الجوية، والحماية الداخلية والحفاظ على الأمن الداخلي من اختصاص الجانب الروسي.

وكان رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، فلاديمير شامانوف، أعلن أن التصديق على البروتوكول الملحق بالاتفاقية الروسية السورية حول نشر مجموعة القوات الجوية الروسية في سورية، سيساهم في دعم الاستقرار في المنطقة بأسرها، وفقا لما أوردته وكالة " سبوتنك" الروسية.

وأضاف شامانوف: "إن وجود قاعدتنا العسكرية في هذه المنطقة هو عامل استقرار مهم يحد من الفوضى التي كانت موجودة في سوريا، وكما تساهم القاعدة الروسية في سورية على وضع حدود تمنع من امتداد الأزمة والحرب السورية إلى مناطق أخرى".

وأضاف شامانوف: "اليوم بعد التصديق على البروتوكول تعتبر روسيا الضامن الحقيقي للاستقرار في المنطقة، ومع استعادة العلاقة مع الأمريكيين، سيساهم ذلك في تقوية عوامل الاستقرار في سورية والمنطقة".

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