محافظ دمياط يبحث تطورات مشروع الإسكان الاجتماعي

دمياط - محمد إبراهيم

عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اجتماعًا مع المهندس محمد العوضي القائم بأعمال مدير عام الإسكان بالمحافظة، اليوم الأربعاء، لبحث مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمحافظة وخاصة مشروعات المرحلة الثالثة.

وبدأت مشروعات المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي في دمياط، بإنشاء 36 عمارة بكفر سعد بواقع 432 وحدة بالإضافة إلى وجود محلات بالدور الأرضي وكذلك إنشاء 18 عمارة بكوبري البخاري بالزرقا بواقع 144 وحدة بالإضافة إلى 72 محلًا تجاريًا والتي صدر لها أمر التشغيل.

وأوضح العوضي، خلال اللقاء، أنه من المقرر البدء في إنشاء 3 عمارات بشطا بواقع 60 وحدة بالإضافة إلى 12 محلا وجرى الانتهاء من عمل الجسات التأكيدية وتعديل الرسومات الهندسية بالإضافة إلى إنشاء 8 عمارات بقرية دقهلة بالزرقا بواقع 64 وحدة و32 محلًا.

كما كلف محافظ دمياط القائم بأعمال مدير الإسكان بمخاطبة إدارة الأملاك بالمحافظة ورؤساء المدن ومديري الأملاك بها لتدبير أراضي أملاك دولة لإنشاء عمارات إسكان اجتماعي عليها، كما جرى عمل رفع مبدئي للمساحة الموجودة ضمن قرار تخصيص 62 فدانًا بتل وردة.