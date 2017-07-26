خالد عكاشة: المجلس القومي لمكافحة الإرهاب يمثل درع للدولة من السقوط

كتب - محمد سامي:

قال العميد خالد عكاشة عضو المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب والتطرف، إن التشكيل الموسع والقوي للمجلس الذي تم إعلانه يمثل إنعكاس للإرادة القوية والصلبة من جانب الدولة في مكافحة الإرهاب وأنه على رأس أولويات عمل الدولة.

وأضاف عكاشة في تصريح لمصراوي، أن المجلس يمثل درع للدولة من السقوط في مفهوم الدولة الفاشلة الذي تحدث عنه الرئيس في مؤتمر الشباب خاصة أن الإرهاب هدفه الأول محاربة مشروع الدولة الوطنية.

وأوضح في أول تصريح له عقب إعلان تشكيل المجلس، أن المجلس مكلف بوضع استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب وتُنفذه كافة أجهزة الدولة الممثلة في المجلس.

وأشار إلى أن غياب وزير الثقافة عن تشكيل المجلس أمر مستغرب في ظل أهمية الوزارة في المواجهة الفكرية، وربما يكون المقصود تمثيل شخصيات ثقافية بعيدًا عن الإطار الرسمي.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر مساء الأربعاء، قرارًا بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، تحت رئاسته.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الرئاسي، الذي جاء في مادته الأولى أن يهدف المجلس إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.

ويأتي القرار بعد 3 أشهر منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشكيل المجلس الأعلى القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف لمجابهة التطرف والإرهاب في مصر.

وجاء إعلان السيسي في كلمته للشعب المصري عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي جاء بعد تفجيري كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية في 9 أبريل الماضي، واللذين أسفرا عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين تزامنًا مع بدء احتفالات المسيحيين في مصر بأحد السعف.​