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المستشار النمساوي: لا يمكن لتركيا الانضمام للاتحاد الأوروبي

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مصراوي Masrawy

المستشار النمساوي: لا يمكن لتركيا الانضمام للاتحاد الأوروبي

08:28 م الأربعاء 26 يوليه 2017

المستشار النمساوي: لا يمكن لتركيا الانضمام للاتحاد الأوروبي

المستشار-النمساوي-كريستيان-كيرن

برلين - (د ب أ): 

أكد المستشار النمساوي، كريستيان كِرن، أن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي مستعبد حتى من الناحية الاقتصادية البحتة.

وقال كِرن في تصريح لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" تنشره الصحيفة، غدًا الخميس: "لا يمكن لأوروبا أن تهضم انضمام تركيا من الناحية الاقتصادية البحتة".

وتساءل المستشار النمساوي: "كيف يمكن أن يسير هذا الأمر؟"

ورأى كرن أنه ولهذا السبب ولأسباب ديمقراطية متزايدة أصلا، فإنه أمر مشروع أن يقول الاتحاد الأوروبي لأنقرة بشكل واضح: "ببساطة أنت لست مرشحا للانضمام".

ورأى الاشتراكي الديمقراطي كرن أن تركيا "تجاوزت معظم الخطوط الحمراء تقريبا" فيما يتعلق بشؤون حقوق الإنسان.

وقال إن تعامل الهيئات التركية مع نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين ونواب البرلمان "أحد أعمال العنف الديكتاتوري" لا يجوز لأوروبا أن تقف مكتوفة الأيدي أمامه.

كانت محكمة في اسطنبول قد قضت في وقت سابق الشهر الجاري بحبس ستة من نشطاء حقوق الإنسان، من بينهم الألماني بيتر شتويتنر، احتياطيا على ذمة التحقيق، مما أثار موجة غضب دولية.

وبحسب الاتحاد الأوروبي للصحفيين، يقبع 165 عاملا بمجال الإعلام حاليا في السجون في تركيا، بينهم المراسل الألماني دينيز يوجيل. وأغلبهم متهمين بجرائم على صلة بالإرهاب.

وتندرج تركيا في المرتبة 155 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة الذي تعده منظمة مراسلين بلا حدود.

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مصراوي Masrawy

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