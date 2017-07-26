مصدر بالأهلي يكشف التفاصيل الكاملة لصفقة هشام محمد

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كتب: أحمد محاريق

علمت التحرير من مصدر رفيع المستوى داخل النادي الأهلي، إن صفقة هشام محمد لاعب المقاصة، كلفت خزينة النادي 6 مليون جنيه فقط، مع إعارة كلاً من ميدو جابر و جون أنطوي، مؤكدًا أن كل ما يثار حول المبلغ ما هو إلا استهلاك أعلامي فقط.

وتكشف التحرير التفاصيل الكاملة لصفقة انضمام هشام محمد للقلعة الحمراء، وكانت البداية قبل أسبوعين من الآن عندما اجتمع محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، مع محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة، وتم خلال الجلسة الاتفاق علي كافة تفاصيل انتقال هشام محمد للنادي الأهلي، حيث ستكون قيمة الصفقة 6 مليون جنيه فقط.

ودخل الزمالك طرفًا في الصفقة بعد أن قدم عرضًا رسميًا لنادي مصر المقاصة، للحصول علي خدمات اللاعب مقابل 12 مليون جنيه، بالإضافة إلى سداد المستحقات المتأخرة لنادي المقاصة، من صفقة ضم الثلاثي محمود عبدالعاطي " دونجا"، وحسني فتحي ومحمد مسعد، والتي تبلغ 6 مليون جنيه، كما تم إغراء اللاعب بمنحه 5 مليون جنيه في أول موسم، لكن رغبة اللاعب كانت واضحة وصريحة أمام إدارة نادي مصر المقاصة وهي العودة مرة أخرى إلى الأهلي.

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بعد تمسك اللاعب بالانتقال للأهلي، قام محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة بالاتصال بمحمود طاهر رئيس النادي الأهلي، واتفق الثنائي على الإعلان أن قيمة الصفقة هي 9 مليون جنيه، وطلب المقاصة إستعارة ميدو جابر وجون أنطوي لمدة موسم، على أن يقوم الأهلي بدفع 6 مليون فقط، وإعارة ميدو جابر وأنطوي مقابل 3 مليون جنيه، وقد وافق حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، على إعارة الثنائي، حيث أكد عدم حاجته لهما في الموسم القادم.

وتبقى المشكلة الوحيدة الآن هي عدم موافقة جون أنطوي علي الإعارة للمقاصة لمدة موسم واحد، مع احتماليه أضافة 6 أشهر جدد في حالة وصول مصر المقاصة الي دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، حيث يرغب يرغب أنطوي في الرحيل نهائيًا، حيث علمت التحرير أن هناك اتفاقًا بين اللاعب وإدارة المقاصة علي ذلك بعد توصية من إيهاب جلال المدير الفني للفريق، الذي يرى في أنطوي المهاجم العالمي الذي يمكن تسويقه في المستقبل بأكثر من مليوني دولار.

وكشف المصدر أنه في حاله إصرار أنطوي موقفه سترفض إدارة الأهلي، ذلك وسيتم أعادتة الي الأهلي خاصة مع أقتراب أعلان أتحاد الكرة عن السماح للأندية بقيد 4 محترفين وستكون قيمة هشام محمد وقتها هي 7,5 مليون جنيه .