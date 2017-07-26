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«الجبلاية» يكلف حمادة صدقي بقيادة منتخب المحليين

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«الجبلاية» يكلف حمادة صدقي بقيادة منتخب المحليين «الجبلاية» يكلف حمادة صدقي بقيادة منتخب المحليين

التحرير

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كلف الاتحاد المصري لكرة القدم، حمادة صدقي المدير الفني لمنتخب الشباب، بتولي مهمة قيادة الفريق في مباراتي الذهاب والعودة أمام المغربي يومي 13، 18 أغسطس المقبل في تصفيات الأمم الإفريقية للمحليين، وأبلغ الاتحاد هاني رمزي رسميًا بعدم استمراره مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني للمحليين.

وتضمن قرار اتحاد كرة القدم تعيين هشام عبد المنعم مساعدًا لحمادة صدقي، على أن يقوم الأخير باختيار مساعد ثان، وذلك بدلا من طارق السعيد وطارق السيد مساعدي هاني رمزي، مع استمرار بقية أعضاء الجهاز الفني لمنتخب المحليين.

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وأكد حازم إمام، عضو مجلس الجبلاية، في تصريحات صحفية، أن هاني رمزي أبلغ مسئولي اتحاد الكرة أنه لا يرغب في الاستمرار كمدير فني للمنتخب، ورفض عقد أي جلسات لإنهاء الأزمة، بعد أن تم تحديد اليوم الأربعاء، جلسة ثلاثية بين مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وحازم إمام وهاني رمزي.

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التحرير

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