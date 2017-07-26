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عضو مجلس نواب أمريكي يغادر المستشفى بعد 6 أسابيع من تعرضه لإطلاق نار

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مصراوي Masrawy

عضو مجلس نواب أمريكي يغادر المستشفى بعد 6 أسابيع من تعرضه لإطلاق نار

08:20 م الأربعاء 26 يوليه 2017

عضو مجلس نواب أمريكي يغادر المستشفى بعد 6 أسابيع من تعرضه لإطلاق نار

ستيف سكاليس

واشنطن - (د ب أ): 

خرج من المستشفى عضو مجلس النواب الأمريكي، ستيف سكاليس، بعد 6 أسابيع من تعرضه لإصابة خطرة في حادث إطلاق نار جماعي استهدف نواب جمهوريين أثناء مشاركتهم في تدريب لخوض مباراة بيسبول خيرية، حسبما أفاد المستشفى الواقع في واشنطن، الأربعاء.

وقال مستشفى "ميدستار واشنطن هوسبيتال سنتر" في بيان إن "حالة سكاليس حققت تقدمًا ممتازًا بالشفاء من إصابة بطلق ناري تعرض له قبل 6 أسابيع كانت تهدد حياته، وهو في حالة معنوية مرتفعة ويتطلع إلى العودة إلى العمل بمجرد أن يستكمل فترة إعادة التأهيل".

وأضاف المستشفى أن سكاليس، ثالث أبرز الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب، خرج، أمس الثلاثاء، من المستشفى وسيخضع لفترة إعادة تأهيل مركزة.

وأصيب سكاليس، بالإضافة إلى أربعة أشخاص آخرين، عندما فتح النار مسلح يحمل خلفية سياسية يسارية على النواب الجمهوريين وهم يخوضون مباراة بيسبول في متنزه خارج العاصمة واشنطن في 14 يونيو.

وكان سكاليس في أول الأمر في حالة حرجة بسبب جروح تهدد الحياة في الأعضاء الداخلية والأوعية الدموية.

ولقي المسلح حتفه إثر تبادل إطلاق نار مع الشرطة.

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مصراوي Masrawy

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