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​قرار جمهوري بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب برئاسة السيسي

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مصراوي Masrawy

​قرار جمهوري بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب برئاسة

07:26 م الأربعاء 26 يوليه 2017

​قرار جمهوري بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب برئاسة السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- مصطفى المنشاوي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، القرار رقم 355 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، تحت رئاسته.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الرئاسي، الذي جاء في مادته الأولى أن يهدف المجلس إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.

ويأتي القرار بعد 3 أشهر منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشكيل المجلس الأعلى القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف لمجابهة التطرف والإرهاب في .

وجاء إعلان السيسي في كلمته للشعب المصري عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي جاء بعد تفجيري كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية في 9 أبريل الماضي، واللذين أسفرا عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين تزامنًا مع بدء احتفالات المسيحيين في مصر بأحد السعف.

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مصراوي Masrawy

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