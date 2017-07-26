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بعد قرار السيسي بتشكيله.. تعرف على أعضاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

بعد قرار بتشكيله.. تعرف على أعضاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب

08:07 م الأربعاء 26 يوليه 2017

بعد قرار السيسي بتشكيله.. تعرف على أعضاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب

الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي1

كتب- محمد قاسم:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 355 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف والذي يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.

وجاء تشكيل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ووزير الدفاع ووزير الأوقاف ووزير الشباب والرياضة ووزير التضامن الاجتماعي ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير العدل ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

كما ضم المجلس عضوية عدد من الشخصيات العامة الدكتور علي جمعة والشاعر فاروق جويدة والدكتور عبد المنعم السعيد والدكتور محمد صابر عرب والدكتور أحمد عكاشة ومحمد رجائي عطية وفؤاد علام والفنان محمد صبحي وضياء رشوان والدكتور أسامة الازهري والدكتورة هدي عبد المنعم وهاني لبيب تادرس وخالد عكاشة.

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