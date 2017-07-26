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عباس والعاهل الأردني يبحثان هاتفيًا تطورات الأوضاع في المسجد الأقصى

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مصراوي Masrawy

عباس والعاهل الأردني يبحثان هاتفيًا تطورات الأوضاع في المسجد الأقصى

07:37 م الأربعاء 26 يوليه 2017

عباس والعاهل الأردني يبحثان هاتفيًا تطورات الأوضاع في المسجد الأقصى

محمود عباس الأربعاء ،والعاهل الأردني

رام الله - (د ب أ): 

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء، هاتفيًا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأوضاع في المسجد الأقصى شرق القدس على خلفية التوتر الأخير مع إسرائيل.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن عباس تلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني "جرى خلاله التشاور حول التطورات الجارية في مدينة القدس خاصة المسجد الأقصى، حيث تم الاتفاق على توحيد الجهود والإبقاء على المشاورات".

يأتي ذلك فيما دعت الفصائل الفلسطينية إلى التصعيد والنفير العام، الجمعة المقبل، وإقامة تظاهرات تصعيدية ضد إسرائيل في كل الأراضي الفلسطينية "نصرة" للمسجد الأقصى.

من جهتها، أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أنها سلمت مطالب إلى الشرطة الإسرائيلية لإنهاء اعتصامها قبالة المسجد الأقصى تتعلق بإنهاء كل الإجراءات بحق المسجد بعد 14 من الشهر الجاري.

وتطالب الأوقاف الإسلامية الشرطة الإسرائيلية بإزالة ما أقامته من جسور وكاميرات مراقبة على أبواب المسجد الأقصى، وفتح جميع الأبواب في ظل استمرار إغلاق معظمها.

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