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الإمارات تجمد أرصدة وحسابات المدرجين على "قوائم الإرهاب"

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مصراوي Masrawy

الإمارات تجمد أرصدة وحسابات المدرجين على "قوائم الإرهاب"

07:21 م الأربعاء 26 يوليه 2017

مصرف الإمارات المركزي

أبوظبي - (د ب أ): 

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة تجميد أرصدة وحسابات الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب.

وأصدر مصرف الإمارات المركزي، الأربعاء، تعميمًا موجهًا إلى البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الإمارات ببتجميد الحسابات والودائع والاستثمارات العائدة لأي من الأشخاص والكيانات التي أدرجتها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر على قوائم الإرهاب لديها".

وقال المصرف: "في إطار جهود الإمارات والسعودية والبحرين ومصر الموحدة في مكافحة الإرهاب، وجهودها المستمرة في تحديث القوائم الصادرة بأسماء الكيانات والأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، واستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء لدولة الإمارات بإدراج أسماء تسعة أفراد و تسعة كيانات على قوائم الإرهاب، فقد أصدر المصرف المركزي تعميما موجها إلى البنوك كافة والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة، بضرورة البحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء".

وكانت الدول الأربع قد أصدرت، هذا الأسبوع، "قائمة إرهاب" ثانية تضم تسعة كيانات و تسعة أفراد على صلة بقطر".

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