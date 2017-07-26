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بالصور.. ضبط أقراص "إجهاض" وأدوية "سكري" مُخزنة في صيدليات بالسويس

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط أقراص "إجهاض" وأدوية "سكري" مُخزنة في صيدليات بالسويس

07:29 م الأربعاء 26 يوليو 2017

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السويس - حسام الدين أحمد:

شنت مباحث بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة في السويس، اليوم الأربعاء، حملة استهدفت بعض الصيدليات لضبط العقاقير المهربة، والأنواع غير المتوفرة ويمتنع أصحاب الصيدليات عن بيعها.

قاد الحملة المقدم أحمد عبد الباقي، رئيس مباحث التموين، والدكتورة مريم سلامة، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، واستهدفت عددًا من الصيدليات بمختلف ضواحي السويس.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر بيع أزيد من التسعيرة لصيدلية بحي فيصل، لبيع الطبيب المسؤول العقاقير بسعر يزيد 5 جنيهات عن السعر المعلن، بعد خداع المواطنين وإيهامهم أنها الزيادة الجديدة التي أقرتها وزارة الصحة.

وكشف محمد عبد الوهاب، مفتش التموين، امتناع صيدلي بإحدى الصيدليات في مدينة السلام عن بيع عقار "سيدوفاج" الخاص بمرضى السكري، والإدعاء بعدم توافره لديه، وبتفتيش الصيدلية ضبطت الحملة 91 شريطًا من العقار، وهو أحد العقاقير التي زاد الطلب عليها في الفترة الأخيرة، نظرًا لسعره المتوسط مقارنة بالعقار المستورد، وغير متوافر في عدد كبير من الصيدليات.

كما أسفر التفتيش عن ضبط 50 عبوة من عقاقير مختلفة، مهربة من مركز طب البترول، مخصصة للمرضى العاملين بقطاع البترول في السويس ولا تباع خارج المركز.

كما ضبطت الحملة صيدلية شهيرة بحي السويس، عُثر داخلها على كمية من العقاقير المجدولة والمؤثرة على الصحة النفسية، وصرفها للمترددين على الصيدلية دون "روشتات" علاجية، وبسعر أزيد من القيمة المدونة عليها.

كما ضبطت الحملة أيضًا عقاقيرًا تسبب الإجهاض، وغير مصرح ببيعها، وتصرف فقط للمستشفيات الحكومية ولا تستعمل إلا في أضيق الحالات.

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