أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الخميس 17 أغسطس 2017 -
مياه الصرف الصحي تتسبب في كارثة ببني سويف بعد اقتحام منازل الأهالي (صور) -
تجديد الثقة في «الأشقر» رئيسًا للأمن العام بالشرقية -
أبرزهم «أبناء القرضاوي».. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
مأساة العم إسماعيل في الشرقية: «هدوا الكشك المرخص وضربوا بنتي» -
«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين -
المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه -
بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك لمواجهة العهد اللبناني

Google+ Print
مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك لمواجهة العهد اللبناني مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك لمواجهة العهد اللبناني

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، عن تشكيل الفريق لمواجهة العهد اللبناني، المقرر اقامتها في التاسعة من مساء اليوم‫ الأربعاء،‬ في اطار الجولة الثانيه من المجموعة الثانية للبطولة العربية للأندية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: عمر صلاح.

خط الدفاع: حسني فتحي - علي جبر - محمود حمدي الونش - حازم إمام.

شاهد أيضا

خط الوسط: معروف يوسف -  طارق حامد - إبراهيم صلاح.

خط الهجوم: شيكابالا - مصطفي محمد - حسام باولو. 

ويجلس علي مقاعد بدلاء الفريق الابيض كلا من:

أحمد الشناوي، ومحمد مجدي، ومحمود دونجا، وصلاح ريكو، وأحمد توفيق، وأسامة إبراهيم، وباسم مرسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

رسميًا.. المقاصة يضم ثلاثي الزمالك

رسميًا.. المقاصة يضم ثلاثي الزمالك