مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك لمواجهة العهد اللبناني

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أعلن البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لمواجهة العهد اللبناني، المقرر اقامتها في التاسعة من مساء اليوم‫ الأربعاء،‬ في اطار الجولة الثانيه من المجموعة الثانية للبطولة العربية للأندية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: عمر صلاح.

خط الدفاع: حسني فتحي - علي جبر - محمود حمدي الونش - حازم إمام.

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خط الوسط: معروف يوسف - طارق حامد - إبراهيم صلاح.

خط الهجوم: شيكابالا - مصطفي محمد - حسام باولو.

ويجلس علي مقاعد بدلاء الفريق الابيض كلا من:

أحمد الشناوي، ومحمد مجدي، ومحمود دونجا، وصلاح ريكو، وأحمد توفيق، وأسامة إبراهيم، وباسم مرسي.