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رئيس حي الوايلي: صرف إعانات عاجلة لمتضرري عقار العباسية المنهار

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مصراوي Masrawy

رئيس حي الوايلي: صرف إعانات عاجلة لمتضرري عقار العباسية المنهار

07:18 م الأربعاء 26 يوليو 2017

رئيس حي الوايلي: صرف إعانات عاجلة لمتضرري عقار العباسية المنهار

ارشيفية

لقاهرة- (أ ش أ):

قال رئيس حي الوايلي اللواء عصام محمد كمال، إنه تابع لليوم الثاني ما يتم من أعمال بشأن العقار المنهار رقم 9 بحارة الصيفي من شارع ماهر - الوايلي بالعباسية.

وأوضح كمال -في تصريح إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن إدارة التسكين بالحي توجهت إلى مقر العقار لعمل حصر للسكان لتوفير الشقق البديلة، مشيرا إلى أنه تم عمل الحصر لجميع الحالات القاطنة للعقار، وجاري إنهاء إجراءات التسكين للعرض على السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة لتدبير الوحدات اللازمة وتسليمها إلى ذويها.

وأضاف أن مديرة إدارة التضامن الاجتماعي لحي الوايلي توجهت إلى مكان الانهيار لصرف إعانات عاجلة للمتضررين، كما توجه إلى المكان مقاول الهدم الخاص بالحي بالمعدات اللازمة والعمال، وتم التوقف عن العمل بناء على تعليمات النيابة العامة لحين الانتهاء من التحقيقات والمعاينة.

ولفت إلى أن النيابة العامة قامت بتكليف لجنة ثلاثية من مركز البحوث ومديرية الإسكان ومنطقة الإسكان لتقديم تقرير وافي عن أسباب انهيار العقار.

وأشار كمال إلى استمرار الكردون الأمني في تطويق المنطقة التي وقع بها الانهيار حرصا على مصلحة السكان بالعقارات المجاورة.

وكانت إشارة وردت إلى غرفة عمليات الحي أمس بحدوث تصدعات بحوائط واسقف العقار رقم 9 بحارة الصيفي المكون من 7 طوابق، وعلى الفور تم عمل كوردون أمني حول العقار وإخلاء العقار من السكان وتم قطع المرافق عن العقار المذكور، وأثناء ذلك انهار العقار بالكامل دون حدوث أية إصابات جراء الانهيار.

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