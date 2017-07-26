10 معلومات عن "الفنان" أخطر لص في مصر

مصراوي Masrawy

كتب -فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على أخطر "حرامي" في مصر، إذ كون المتهم "مجدي زكي"، 50 سنة، ثروة تقدر بنحو 100 مليون جنيه من متحصلات السرقة، حتى أن أجهزة الأمن لقبته بـ"الدكتور" نظراً لخطورته.

ونجح المقدم وائل غانم رئيس مباحث قسم مدينة نصر أول في ضبط المتهم عقب تلقي القسم نحو 41 بلاغاً من أهالي بسرقة متعلقاتهم من داخل منازلهم.

1 – يقيم في منطقة مدينة نصر وموطنه الأصلي المنصورة.

2 – يبلغ 50 عاماً من العمر وحاصل على كلية فنون تطبيقية.

3 – فنان تشكيلي وطور أسلوب السرقة إذ استخدم علم الخيال في تنفيذ جرائمه.

4 – نفذ 50 عملية سرقة لوحدات سكنية وفيلات بمدينة نصر ومصر الجديدة والدقي والعجوزة.

5 – كون ثروة هائلة بلغت نحو 100 مليون جنيه و13 كيلو ذهب و7 سيارات X3، BMW، و25 فيلا وشقة.

6 – سبق اتهامه وحبسه في 25 قضية ومطلوب التنفيذ عليه في 27 قضية أخرى.

7 – المتهم ابتكر أسلوب جديد للسرقة يعتمد على كسر قلب "كالون" الباب واستبداله بـ"كالون" جديد.

8 – لديه قدرة فائقة على فتح الباب في 15 ثانية وفتح "الخزنة" في أقل من 10 دقائق.

9 - يمتلك " 2 محل تجاري بمنطقة الرمل بالإسكندرية، و2 شقة، و2 محل تجاري، وبدروم بالمنصورة، و7 محلات و2 شقة سكنية بمنطقة فيصل، وفيلا بالمنطقة الثانية بمدينة 6 أكتوبر، و5 شقق سكنية بشارع إبراهيم نافع بولاق الدكرور، وشقة بمدينة الإسكندرية، وشقة سكنية بعزبة الهجانة، وشقة سكنية و2 محل تجاري وبدروم بمدينة نصر، وقطعة أرض بجهاز جمعية ابنى بيتك بمنطقة 6 أكتوبر.

10 – يقوم بتحويل المجوهرات المسروقة إلى سبائك ذهبية يحتفظ بها داخل خزينة باسمه في أحد البنوك