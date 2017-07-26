«الصحفيين» تعقد اجتماعًا الأحد المقبل لمناقشة أزمة المواقع المحجوبة

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قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، عقد اجتماع للمجلس، الأحد المقبل، بعد غياب عن الانعقاد لمدة تزيد عن شهر.

ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الاجتماع، مناقشة أزمة المواقع المحجوبة، ومشاكل الصحف الحزبية، وتخصيص أرض لمستشفى النقابة بمدينة 6 أكتوبر، و تخصيص 280 شقة لأعضاء النقابة بـ"مدينتي".

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وكان أبو السعود محمد الأمين العام المساعد، وعضو لجنة القيد بنقابة الصحفيين، طالب المتقدمين للجنة القيد لجدول المشتغلين بتوثيق شهاداتهم عقب الانتهاء من حضور لجنة القيد وتسليمها للنقابة شرط الحصول على الكارنيهات الجديدة للمشتغلين.