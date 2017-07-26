أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الخميس 17 أغسطس 2017 -
مياه الصرف الصحي تتسبب في كارثة ببني سويف بعد اقتحام منازل الأهالي (صور) -
تجديد الثقة في «الأشقر» رئيسًا للأمن العام بالشرقية -
أبرزهم «أبناء القرضاوي».. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
مأساة العم إسماعيل في الشرقية: «هدوا الكشك المرخص وضربوا بنتي» -
«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين -
المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه -
بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«الصحفيين» تعقد اجتماعًا الأحد المقبل لمناقشة أزمة المواقع المحجوبة

Google+ Print
«الصحفيين» تعقد اجتماعًا الأحد المقبل لمناقشة أزمة المواقع المحجوبة «الصحفيين» تعقد اجتماعًا الأحد المقبل لمناقشة أزمة المواقع المحجوبة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، عقد اجتماع للمجلس، الأحد المقبل، بعد غياب عن الانعقاد لمدة تزيد عن شهر.

ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الاجتماع، مناقشة أزمة المواقع المحجوبة، ومشاكل الصحف الحزبية، وتخصيص أرض لمستشفى النقابة بمدينة 6 أكتوبر، و تخصيص 280 شقة لأعضاء النقابة بـ"مدينتي".

شاهد أيضا

وكان أبو السعود محمد الأمين العام المساعد، وعضو لجنة القيد بنقابة الصحفيين، طالب المتقدمين للجنة القيد لجدول المشتغلين بتوثيق شهاداتهم عقب الانتهاء من حضور لجنة القيد وتسليمها للنقابة شرط الحصول على الكارنيهات الجديدة للمشتغلين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مياه الصرف الصحي تتسبب في كارثة ببني سويف بعد اقتحام منازل الأهالي (صور)

مياه الصرف الصحي تتسبب في كارثة ببني سويف بعد اقتحام منازل الأهالي (صور)

تجديد الثقة في «الأشقر» رئيسًا للأمن العام بالشرقية

تجديد الثقة في «الأشقر» رئيسًا للأمن العام بالشرقية

أبرزهم «أبناء القرضاوي».. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان

أبرزهم «أبناء القرضاوي».. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان

مأساة العم إسماعيل في الشرقية: «هدوا الكشك المرخص وضربوا بنتي»

مأساة العم إسماعيل في الشرقية: «هدوا الكشك المرخص وضربوا بنتي»