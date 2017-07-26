في 26 يوليو| تنازل فاروق عن الحكم.. تأميم قناة السويس.. تفويض السيسي

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حمل هذا اليوم 26 يوليو، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة سواء على المستوى المحلي الداخلي أوعلى المستوى العالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد وأيضًا وفاة العديد من العظماء والمشاهير في كافة المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء من أحداث في مثل هذا اليوم:

1952 - ملك مصر والسودان فاروق الأول يتنازل عن العرش لابنه الأمير أحمد فؤاد

في مثل هذا اليوم السادس والعشرين من شهر يوليو عام 1952، تنازل ملك مصر والسودان فاروق الأول، عن العرش لابنه الأمير أحمد فؤاد، وعين مجلس وصاية على العرش برئاسة الأمير محمد عبد المنعم، مغادرًا بعد ذلك مصر ومعه زوجته الملكة ناريمان وبقية أفراد عائلته.

وبعد تنازل فاروق عن العرش أقام في منفاه بروما، وكان يزور منها سويسرا وفرنسا، وذلك إلى أن توفي بروما في 18 مارس 1965 ودفن أولاً في مقابر إبراهيم باشا في منطقة الإمام الشافعي، ثم نقلت رفاته في عهد الرئيس محمد أنور السادات إلى المقبرة الملكية بمسجد الرفاعي بالقاهرة تنفيذًا لوصيته.

1956 - عبد الناصر يعلن تأميم قناة السويس

في 26 يوليو 1956 أعلن جمال عبد الناصر من ميدان المنشية بالإسكندرية قرار تأميم شركة قناة السويس، بعد أن سحبت الولايات المتحدة عرض تمويل السد العالي بطريقة مهينة لمصر، ثم تبعتها بريطانيا والبنك الدولي، وقدمت بريطانيا على إثر القرار احتجاجًا رفضه جمال عبد الناصر على أساس أن التأميم عمل من أعمال السيادة المصرية.

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وقامت هيئة المنتفعين بقناة السويس بسحب المرشدين الأجانب بالقناة لإثبات أن مصر غير قادرة على إدارة القناة بمفردها، إلا أن مصر أثبتت عكس ذلك واستطاعت تشغيل القناة بإدارة مصرية كان على رأسها مهندس عملية التأميم محمود يونس، بمرافقة زميليه عبد الحميد أبو بكر ومحمد عزت عادل.

2013 - الشعب يفوض «السيسي» للقضاء على الإرهاب

في مثل هذا اليوم السادس والعشرين من شهر يوليو عام 2013، نزل الملايين من الشعب المصري في ميدان التحرير وأغلب ميادين الجمهورية معلنين تفويض الفريق أول عبد الفتاح السيسي، لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه.

وكان وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، طالب يوم الأربعاء 24 يوليو 2013، الشعب المصري بالنزول إلى الشوارع يوم الجمعة الموافق 26 يوليو لمنح الجيش والشرطة تفويضًا شعبيًا لمواجهة العنف والإرهاب.