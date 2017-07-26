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وزير الخارجية اليمني يصل إلى مطار القاهرة

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وزير الخارجية اليمني يصل إلى مطار القاهرة وزير الخارجية اليمني يصل إلى مطار القاهرة

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وصل وزير خارجية اليمن عبدالملك المخلافى إلى مطار القاهرة الدولى اليوم استعدادا للمشاركة بالاجتماع الطارئ لوزراء الخارحية العرب فى جامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الطارئ والذى يعقد غدًا الأوضاع المتأزمة فى الأراضى المحتلة بعد الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة تجاه المصلين بالمسجد الأقصى.

ونشبت حالة من الغضب يوم الجمعة الماضي بعد اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلي وآلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، قتل خلالها 3 فلسطينيين وأصيب العشرات بالرصاص الحي في واحدة من أعنف اشتباكات الشوارع خلال عامين، بسبب إجراءات فرض بوابات أمنية على المسجد الأقصى وإغلاقه بأوامر إسرائيلية الأسبوع الماضي.

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ودعت الجامعة العربية برئاسة أحمد أبو الغيط إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى، استجابة لدعوة أردنية.

وقال أبو الغيط في بيان له إن الإسرائيلية تلعب بالنار وتغامر بإشعال فتيل أزمة كبرى مع العالمين العربي والإسلامي، وتعمل على استدعاء البعد الديني في الصراع مع الفلسطينيين، وهو أمر سيكون له تداعيات خطيرة في المستقبل.

 

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