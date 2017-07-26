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وزير خارجية البحرين يصل القاهرة لبحث أوضاع المسجد الأقصى

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وزير خارجية البحرين يصل القاهرة لبحث أوضاع المسجد الأقصى وزير خارجية البحرين يصل القاهرة لبحث أوضاع المسجد الأقصى

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وصل مطار القاهرة الدولي، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، الأربعاء، في زيارة تستغرق يومين، للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع التطورات الآخيرة لأوضاع القدس والمسجد الأقصى.

وأعلنت مصادر بمطار القاهرة الدولي، أن خالد بن خليفة، وصل على متن طائرةٍ خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصوله بصالة كبار الزوار.

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وأضافت المصادر، أنه من المقرر أن يتوافد على القاهرة خلال الساعات المقبلة، عددٌ من الوزراء العرب، للمشاركة في الاجتماع، المقرر انعقاده غدًا الخميس لبحث الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في مدينة القدس وفي حرم المسجد الأقصى الشريف.

وينعقد الاجتماع الطارئ، بناءً على طلب الممكلة الأردنية الهاشمية.

 

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التحرير

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