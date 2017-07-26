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الجيش اليمني يحرر معسكر استراتيجي من قبضة الحوثيين

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مصراوي Masrawy

الجيش اليمني يحرر معسكر استراتيجي من قبضة الحوثيين

07:04 م الأربعاء 26 يوليه 2017

الجيش اليمني يحرر معسكر استراتيجي من قبضة الحوثيين

الجيش اليمني

صنعاء - (د ب أ): 

أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني الموالية للحكومة الشرعية، الأربعاء، سيطرتها على معسكر استراتيجي بمحافظة تعز على مسافة 275 كيلومترًا جنوب صنعاء.

وقالت مصادر في الجيش الوطني لوكالة الأنباء الألمانية، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على معسكر خالد بالمخا غرب تعز، بعد معارك عنيفة مع مسلحي الحوثيين والقوات الموالية لهم.

وبحسب المصادر، فقد خلفت المعارك قتلى وجرحى في صفوف "الميليشيات"، دون أن تشير إلى حصيلة محدده.

وتكمن أهمية معسكر خالد بن الوليد في مساحته التي تبلغ قرابة 12 كيلومترا في الجبهة الغربية لتعز، إلى جانب قربه من عدة مناطق استراتيجية من بينها مدينة المخا القريبة من الممر البحري الدولي، باب المندب.

وكانت قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي، قد شنت خلال الأشهر الماضية عدة هجمات على المعسكر في محاولة منها لتحريره من قبضة الحوثيين.

وتشهد عدة جبهات بمحافظة تعز منذ أكثر من عامين، معارك عنيفة بين الطرفين مخلفة أوضاعا إنسانية صعبة، مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.

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