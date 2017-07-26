​رئيس جامعة القاهرة: مصر غنية بالموارد لكنها تواجه مشكلة في توظيفها

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن الدولة المصرية غنية بمواردها المتعددة لكنها تواجه مشكلة في توظيف تلك الموارد والاستفادة منها.

وأضاف نصار، خلال كلمته اليوم الأربعاء، على هامش افتتاح حمام السباحة الأوليمبي بالمدينة الرياضية بجامعة القاهرة، أن أي عملية إصلاحية بدقة تقوم بمصر تأتي دائما بنتائج مدهشة، مما يؤكد أن هناك عقولا بالدولة قادرة على التطوير، مستشهدا بتجربة جامعة القاهرة في السنوات الأربعة الأخيرة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن أعظم ما يملكه الوطن، هو الإنسان المصري، مشيرا إلى أن فترة رئاسته للجامعة شاهد فيها الموظف البيسط والأستاذ الكبير الذي يعمل من أجل دولته وعمله.

ورأى نصار، أن تجربته بالجامعة خلال الـ4 سنوات أظهرت أن عمليات الإصلاح إذا جاءت في عدالة ونزاهة وشفافية سيقف خلفها المجتمع بأجمعه، منوها إلى أن الأحد المقبل سيكون هناك عمليات افتتاح لمياه المسجد بالجامعة لتخفيف العبء عليها من خلال عمليات توسعية.

وعن الانتقادات التي وجهت له بعد هدم الكافتريات بالجامعة، قال نصار: "عليهم الذهاب الآن للجامعة لرؤية ما تم فعله وكيف ساعد في تجميل للجامعة".