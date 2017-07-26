"السجيني": لن اترشح لرئاسة الهيئة البرلمانية بحزب الوفد

كتبت- مروة شوقي:

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لن يترشح لرئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، معربًا عن تقديره ودعمه للنئب صلاح عقيل القائم بأعمال رئيس الهيئة البرلمانية خلال الإجازة البرلمانية.

وقال السجيني، في بيان صحفي، إنه ليس من اللائق الترشح أمام زميل لم تستمر ممارساته بمهامه أكثر من أسبوعين، فلا نستطيع الحكم عليه، مضيفًا أن "المسألة ليست تجميع مناصب، والأهم المضمون وعلاقات الزمالة الإيجابية المنضبطة".

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن حزب الوفد شهد الكثير من الانشقاقات والفتن وهو حزب كبير لا يستحق ما يحدث فيه من صراعات، مؤكدًا أنه لن يتردد في مساعدة "عقيل" في تقديم أي مشورة تحقق المصلحة العامة والحزبية طالما أن الممارسة ديمقراطية ولا يشوبها الأهواء والمصالح الضيقة.

وانتهى بقوله: "يجب أن يعلم الجميع أن العمل الحزبي هو وسيلة والغاية الحقيقة هي مصر ورفعتها".​